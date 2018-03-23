Пятерка суперакций от Мобильного оператора О!

Оглянуться не успеете, как эти дни пройдут! Действие некоторых акций в сети магазинов O!Store близится к своему завершению. Так успейте же принять в них участие и заполучить свой бонус!

Представляем подборку супервыгодных и «вкусных» предложений от Мобильного оператора О!.

Купи один смартфон, второй получи В ПОДАРОК!

Давно подумывали о замене старого телефона на новый? Возможно, нужен апгрейд и смартфону вашего ребенка. Благодаря этой акции можно «убить сразу двух зайцев», а именно: купить себе суперфлагман LG V30+, который не боится ни воды, ни пыли, имеет внушительные характеристики камеры и процессора, а второй смартфон LG Q6a получить абсолютно бесплатно! В итоге за 55 990 сомов вы получите сразу два отличных смартфона! Посмотреть, что из себя представляет флагман LG V30+ можно в видеообзоре, о его «младшем брате» LG Q6a, за которым прочно закрепилось название «самый стильный безрамочник», можно детальнее узнать здесь.

+1000 сомов на баланс при покупке LG Q6a

Если вы хотите найти для себя смартфон, который будет современным, крутым, но при этом доступным, то LG Q6a — это идеальный вариант. Купите стильный безрамочный LG Q6a и получите +1000 сомов на баланс! Стоимость смартфона 15 990 сомов. И это еще не все! В подарок вы получите чехол и пленку.

​+200, +300, +1000 сомов на баланс при покупке смартфонов HUAWEI

Многолетнее плодотворное сотрудничество Мобильного оператора О! и Huawei — одной из крупнейших компаний по производству смартфонов, дает свои плоды. По-прежнему для покупателей всей сети фирменных магазинов O!Store действует специальное предложение: до +1000 сомов на мобильный счет, которые можно потратить на звонки, Интернет, SMS в рамках выгодной тарифной линейки «Переходи на О!». Выберите смартфон, который подойдет именно вам, среди ярких и сочных моделей: Huawei Y3 2017, Huawei P9 Lite mini, Huawei Mate 10 Lite.

Бестселлеры O!Store — фирменные cмартфоны O!Phone

O!Phone 4G PRO +300 сомов на баланс. Очень практичный и элегантный смартфон за совсем скромные деньги — 6 490 сомов . Мощная «начинка» благодаря двухъядерному процессору и 1 ГБ оперативной памяти, стильный дизайн, поддержка 2-х SIM-карт. В общем, все, что нужно для того, чтобы использовать нужные в современном мире приложения: Skype, WhatsApp и Viber, Instagram, Facebook или «Одноклассники». Для фотографий в смартфоне есть основная камера — 8 Мп, а для видеоразговоров — фронтальная с разрешением 8 Мп и вспышкой, которая обеспечит вам отличное селфи даже ночью. Ознакомиться с подробными характеристиками O!Phone 4G PRO можно в видеообзоре.

Очень практичный и элегантный смартфон за совсем скромные деньги — . Мощная «начинка» благодаря двухъядерному процессору и 1 ГБ оперативной памяти, стильный дизайн, поддержка 2-х SIM-карт. В общем, все, что нужно для того, чтобы использовать нужные в современном мире приложения: Skype, WhatsApp и Viber, Instagram, Facebook или «Одноклассники». Для фотографий в смартфоне есть основная камера — 8 Мп, а для видеоразговоров — фронтальная с разрешением 8 Мп и вспышкой, которая обеспечит вам отличное селфи даже ночью. Ознакомиться с подробными характеристиками O!Phone 4G PRO можно в видеообзоре. O!Phone 3G +200 сомов на баланс. Идеально подойдет для тех, кто давно хотел перейти с кнопочного телефона на смартфон. Поддерживает работу всех популярных приложений и мессенджеров. Все просто и интуитивно понятно. Кстати, только 25 марта, уже в это воскресенье, будет действовать специальная цена на этот смартфон в размере 2 590 сомов вместо 2990.

Пара одинаковых красивых номеров — цена снижена на 30 процентов!

Купите парные одинаковые номера по акции всего за 700 сомов вместо тысячи. Успейте выбрать нужные вам номера первыми.

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