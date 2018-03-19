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Бизнес

Нооруз — приятный повод для скидки на все аксессуары в O!Store — 21 процент!

В преддверии праздника весеннего равноденствия Мобильный оператор О! приглашает всех кыргызстанцев к участию в праздничной акции 21 марта, которая пройдет во всех магазинах O!Store.

Акция «Скидка -21 процент на все аксессуары» пройдет только 1 день — 21 марта в честь праздника Нооруз. Каждый, кто примет в ней участие в этот день, получит приятный бонус в виде скидки -21 процент на весь ассортимент аксессуаров в магазинах O!Store.

Беспроводная акустическая колонка

Идеальный подарок для тех, кто не мыслит своей жизни без музыки. У вас намечается приятный вечер с друзьями или поход в горы? Возьмите с собой беспроводную акустическую колонку, обычная цена которой начинается от 1500 сомов. В праздничный день, 21 марта, цена такой колонки составит 1185 сомов! Выбрать колонку можно здесь: ostore.kg.

Беспроводные наушники Bluetooth

По пути домой в общественном транспорте или во время пробежки незаменимыми для вас будут беспроводные наушники Bluetooth. Вы полюбите их за отличный звук, удобство и отсутствие проводов. Цена с праздничной скидкой составит всего 869 сомов, тогда как их обычная стоимость начинается от 1100 сомов. Весь ассортимент можно посмотреть на сайте ostore.kg.

Внешние аккумуляторы

Всегда нужное современному человеку устройство — компактный внешний универсальный аккумулятор — зарядит мобильный телефон или фотокамеру. Его можно взять с собой в дорогу, и у вас под рукой всегда будет надежный источник питания. Праздничная цена на подобные устройства — от 632 сомов при обычной стоимости от 800 сомов.

Моноподы

Любители селфи смогут сделать себе подарок в виде селфи-палочки со скидкой 21 процент. В итоге девайс, с помощью которого можно делать личные фото и снимки большой компании друзей, обойдется вам по акционной стоимости — всего 316 сомов вместо четырехсот.​

Выйдя на праздничные гулянья 21 марта, вы можете заглянуть в любой магазин O!Store по всей стране и выбрать любой из нужных аксессуаров: это могут быть чехлы на телефоны, защитные стекла, пленки, кольца-держатели, кабели, переходники, адаптеры и так далее. Скидка -21 процент будет действовать только один день во всей сети O!Store, а также при оформлении онлайн-заказа с сайта интернет-магазина ostore.kg.

В канун праздника Мобильный оператор О! и сеть магазинов O!Store желают всем кыргызстанцам крепкого здоровья, успехов, счастья, свершения всех надежд и благополучия!
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