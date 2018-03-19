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Бизнес

Преврати свой смартфон в настоящий КИНОТЕАТР

Тарифная линейка «Переходи на О!» стала еще круче. Теперь кроме бесплатной связи, скоростного безлимитного Интернета и мобильного телевидения вашему смартфону доступен целый КИНОТЕАТР!

- Хотите занять детей чем-то интересным?

- А может, посмотреть фильм перед сном?

Вам не нужно пользоваться сомнительными пиратскими ресурсами для поиска фильмов, подвергая риску ваше мобильное устройство.

Мобильный оператор О! предлагает только лицензионный контент и высокое качество воспроизведения видео! Новый тариф избавит вас от назойливой рекламы при просмотре фильмов, от необходимости тратить уйму времени на самостоятельный поиск фильмов в Интернете.

В новых тарифах добавлен раздел «О!Кино», который открывает доступ к многотысячному каталогу с фильмами, сериалами, мультиками и ТВ-передачам.

Новый тариф «Переходи на О! + TV Стандарт + О!Кино» позволит вам смотреть 100 рейтинговых телеканалов, тысячи лицензионных фильмов, сериалов, мультфильмов и телешоу. Безлимитный Интернет, бесплатные звонки и SMS в сети О! и 30 минут на другие сети традиционно включены в абонентскую плату, которая составит всего 195 сомов в неделю. Чтобы подключиться, набирайте команду *155*19#.

Хотите больше популярных каналов и видеоконтента? Подключайте премиум-версию. Специально для пользователей тарифа «Переходи на О! Безлимит + TV Премиум + О!Кино Премиум» Мобильный оператор О! недавно увеличил список ТВ-каналов до 140 вместо 130. Еще круче контент, еще больше телеканалов, до 40 тысяч фильмов, сериалов и шоу плюс скоростной безлимитный Интернет, бесплатные звонки, SMS в сети О! и 60 минут на другие сети за 285 сомов в неделю. Подключайте прямо сейчас, набрав команду: *155*17#.

Как начать смотреть «О!Кино»?

  1. Подключите один из новых тарифов «Переходи на О!», набрав команды, указанные выше;
  2. Скачайте или обновите  приложение O!TV;
  3. Введите логин (ваш номер) и пароль, полученный по SMS, в приложении О!TV;
  4. Для начала просмотра видео в приложении O!TV откройте раздел «О!Кино»;
  5. Выберите фильм и наслаждайтесь просмотром!

«Переходи на О!» — КИНОТЕАТР в ВАШЕМ СМАРТФОНЕ!

В рамках услуги «O!Кино» контент предоставляется пользователю онлайн-кинотеатром MEGOGO посредством технических ресурсов ОсОО «НУР Телеком» и ОсОО «ДиасТВ». В рамках услуги O!TV телеканалы распространяет ОсОО «Диас ТВ» на основании лицензии №16-0064-КР.
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