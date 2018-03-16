O!TV увеличил список рейтинговых каналов до 140!

Мобильный оператор О! сделал приятный сюрприз для всех пользователей популярного приложения O!TV, добавив в список новые рейтинговые каналы! Немаловажно, что стоимость пакетов при этом осталась прежней.

Среди новых телеканалов

в пакете « O! TV Базовый » появились: из локальных — «Боорсок», «Тумар», «Ош Пирим», «Тигибу», «Рен ТВ Кыргызстан», а также два таджикских канала Jahonnamo, TV Bakhoriston. Всего 40 каналов в пакете за 3 сома в сутки. Чтобы подключить, наберите *750*1# ;

появились: из локальных — «Боорсок», «Тумар», «Ош Пирим», «Тигибу», «Рен ТВ Кыргызстан», а также два таджикских канала Jahonnamo, TV Bakhoriston. Всего 40 каналов в пакете за 3 сома в сутки. Чтобы подключить, наберите в пакете « O! TV Стандарт » — «ТНТ Музыка» и «Шансон ТВ». Всего 100 каналов в пакете, стоимость — 5 сомов в сутки. Для подключения наберите *750*2# ;

— «ТНТ Музыка» и «Шансон ТВ». Всего 100 каналов в пакете, стоимость — 5 сомов в сутки. Для подключения наберите ; в пакете «O!TV Премиум» — Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Sport, Da Vinci, TV 1000 Action, TV 1000, «Русское кино» и «Бокс ТВ». Всего 140 каналов в пакете, стоимость — 7 сомов в сутки. Для подключения наберите *750*3#.

Услуга O!TV открывает доступ в мир популярнейших передач и фильмов для всей семьи, среди которых:

· киноленты, лауреаты престижных премий последних лет, захватывающие экшен-блокбастеры;

· передачи об увлекательных приключениях, экстремальных видах спорта, о необычных профессиях и неординарных людях;

· программы об истории древних и современных цивилизаций, о великих изобретениях;

· рассказы о природе и животном мире, развлекательные и вдохновляющие программы для любознательных людей всех возрастов;

· освещение игр мировых спортивных лиг в прямом эфире с профессиональным комментарием.

Мобильное приложение O!TV для просмотра ТВ со смартфона или планшета возглавляет рейтинг самых популярных приложений, разработанных в Кыргызстане, и является лучшим в своей категории. Матч любимой команды? Сериал, который не хочется пропустить? Срочные новости? Все это удобно смотреть в приложении O!TV, которое предлагает к просмотру до 140 ТВ- каналов. Для абонентов О! интернет-трафик при пользовании приложением бесплатный. Можно ставить эфир на паузу и продолжать просмотр с того момента, на котором остановились. Вам доступны даже те программы, которые шли три дня назад. Просто и очень удобно!

Начните пользоваться прямо сейчас! Скачайте приложение бесплатно из Play Market или App Store. Смотрите видеоинструкцию о том, как настроить ТВ-просмотр на большом экране вашего телевизора c функцией Smart TV на сайте otv.kg. Вы можете купить Android приставку O!TV и сделать УМНЫМ ваш обычный телевизор с возможностью просмотра до 140 ТВ-каналов целый месяц БЕСПЛАТНО! Подробная информация также доступна по телефонам 750 (звонок бесплатный для абонентов О!) и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).