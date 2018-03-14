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Бизнес

Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!

Весна приносит долгожданное чувство легкости. Хочется дышать полной грудью и делать всем комплименты! Проявите внимание и заботу к близким, подарив им радость безграничного общения.

Сделайте родным настоящий подарок «три в одном»: высокоскоростной мобильный Интернет + бесплатные звонки + бесплатные SMS!

На днях по многочисленным просьбам своих абонентов Мобильный оператор О! реализовал опцию, благодаря которой выгодные условия тарифа «Переходи на О! Light+» можно подарить за свой счет, просто набрав команду *729*1*0X0X номер абонента#.

С таким подарком можно делиться яркими впечатлениями онлайн в любых мессенджерах и социальных сетях круглые сутки, смотреть и слушать самое любимое в любой точке страны.

8 ГБ Интернета на максимально возможной скорости абсолютно точно понравятся любому смартфону, а условия безлимитного Интернета после исчерпания пакета не позволят «уходить в минус».

Подключите вашим родным и близким тариф «Переходи на О! Light+» в подарок всего за 95 сомов в неделю и подарите возможность наслаждаться не только быстрым Интернетом, но и бесплатными звонками внутри сети и на номера других мобильных операторов страны.

Подключайтесь сами, подключайте в подарок!

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