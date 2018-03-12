Нацбанк КР запретил платежи и пополнение кошелька «О!Деньги» с мобильного счета

14.02.2018, несмотря на многочисленные обращения абонентов всех операторов страны «ЗА возможность пополнения кошельков с мобильного счета», Национальный банк Кыргызской Республики принял изменения в «Положение об электронных деньгах», согласно которым в числе прочего запрещается пополнение электронного кошелька путем возврата аванса за услуги связи. Это означает полный запрет на пополнение баланса электронного кошелька с лицевого счета мобильного телефона и платежи с лицевого счета мобильного телефона.
В связи с этим Мобильный оператор О!, к сожалению, вынужден остановить возможность всех операций, связанных с возвратом аванса с лицевого счета всех абонентов компании.
При этом абоненты сети О! могут по-прежнему осуществлять платежи, используя свой электронный кошелек «О!Деньги», но только при помощи привязанной банковской карты.
Все подробности вы можете узнать по телефону 999. Звонок для абонентов О! бесплатный.