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Бизнес

Нацбанк КР запретил платежи и пополнение кошелька «О!Деньги» с мобильного счета

С 12 марта 2018 пополнение электронного кошелька «О!Деньги» через лицевой счет телефона будет недоступно.

14.02.2018, несмотря на многочисленные обращения абонентов всех операторов страны «ЗА возможность пополнения кошельков с мобильного счета», Национальный банк Кыргызской Республики принял изменения в «Положение об электронных деньгах», согласно которым в числе прочего запрещается пополнение электронного кошелька путем возврата аванса за услуги связи. Это означает полный запрет на пополнение баланса электронного кошелька с лицевого счета мобильного телефона и платежи с лицевого счета мобильного телефона.

В связи с этим Мобильный оператор О!, к сожалению,  вынужден остановить возможность всех операций, связанных с возвратом аванса с лицевого счета всех абонентов компании.

При этом абоненты сети О! могут по-прежнему осуществлять платежи, используя свой электронный кошелек «О!Деньги», но только при помощи привязанной банковской карты.

Пополнить электронный кошелек «О!Деньги» можно в сети терминалов Мобильного оператора О! по всей стране, а также в сети терминалов Terem Pay и с помощью банковских карт VISA и MasterCard. Карту офисов и терминалов вы можете найти на главном экране приложения «О!Деньги» в меню «пополнить».

Все подробности вы можете узнать по телефону 999. Звонок для абонентов О! бесплатный.
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