В Кыргызстане стартовал предзаказ на новые флагманы Samsung S9/S9+ в O!Store

Презентация моделей Galaxy S9 и S9+ состоялась 25 февраля в Барселоне на крупнейшей международной выставке мобильных технологий Mobile World Congress.

Команда Мобильного оператора О! в числе первых узнала, чем же удивила в этом году компания Samsung своих фанатов. Смотрите наш эксклюзивный видеообзор южнокорейских флагманов:

И сегодня в сети магазинов O!Store и на сайте интернет-магазина OSTORE.KG объявлен старт предзаказа новых флагманов — Samsung Galaxy S9/S9+!

Samsung Galaxy S9/S9+ воплощает в себе самые передовые технологии. Дизайн, функционал и техническая составляющая этой новинки продуманы до мелочей. Корпус смартфона обладает плавными и закругленными линиями, благодаря чему пользоваться им будет удобно даже одной рукой. Изогнутый безрамочный экран гарантирует эффект полного погружения. Флагман имеет защиту от воды и пыли, так что вы сможете звонить, фотографировать и переписываться с друзьями даже в дождливую погоду.

Samsung Galaxy S9/S9+ оснащен двойной камерой. Это и возможность замедленной съемки: записывай видео с невероятной скоростью — 960 кадров в секунду!

Прояви режиссерский талант, добавив замедленные и сверхзамедленные кадры в видеоряд или выдели один момент с помощью выразительного сверхзамедленного кадра. Тут же можно редактировать видео, режиссировать ролики, создавать GIF-анимации. Более того, камера в Samsung Galaxy S9/S9+ взяла на себя роль переводчика, при помощи которого вы сможете понять все, что вас окружает. В режиме реального времени вы сможете прочитать любую надпись на любом языке, которая попала в объектив камеры.

Качественная графика, молниеносная реакция системы на запросы пользователя, мультизадачный режим — Samsung Galaxy S9/S9+ справится со всем.

Высокая производительность и плавная работа смартфона обеспечена мощнейшим процессором и увеличенным объемом оперативной памяти. Получите доступ к дополнительным 400 ГБ памяти, оснастив устройство картой microSD. Есть второй слот для дополнительной SIM-карты.

Интеллектуальная идентификация, реализованная в Samsung Galaxy S9/S9+, обеспечивает его моментальную разблокировку. Объединение сканера радужной оболочки глаза и системы распознавания лица привело к созданию технологии, при помощи которой смартфон сам подбирает наиболее оптимальный способ идентификации исходя из окружающей ситуации и условий освещения. Любые данные и информация будут находиться под защитой системы Samsung Knox.

Разнообразьте вашу переписку с друзьями при помощи селфимоджи. Создайте собственную анимированную копию, передающую все ваши эмоции.

Сообщения с селфимоджи повторят ваши движения и мимику, в видео ваша мультяшная копия будет петь, говорить и делать все, что вы захотите.

При оформлении предзаказа Samsung Galaxy S9/S9+ с предоплатой на нашем сайте или в магазине O!Store вас ждут подарки — фирменный чехол и беспроводная зарядка Samsung Convertible EP-PG950! Избавьтесь от кабеля при зарядке смартфона, разместив его на беспроводном зарядном устройстве. Удобная и быстрая подзарядка вам обеспечена.

Ждем вас в сети магазинов O!Store и на сайте OSTORE.KG!