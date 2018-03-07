04:16
USD 68.17
EUR 84.59
RUB 1.20
Бизнес

В Кыргызстане стартовал предзаказ на новые флагманы Samsung S9/S9+ в O!Store

Презентация моделей Galaxy S9 и S9+ состоялась 25 февраля в Барселоне на крупнейшей международной выставке мобильных технологий Mobile World Congress.

Команда Мобильного оператора О! в числе первых узнала, чем же удивила в этом году компания Samsung своих фанатов. Смотрите наш эксклюзивный видеообзор южнокорейских флагманов:

И сегодня в сети магазинов O!Store и на сайте интернет-магазина OSTORE.KG объявлен старт предзаказа новых флагманов — Samsung Galaxy S9/S9+!

Samsung Galaxy S9/S9+ воплощает в себе самые передовые технологии. Дизайн, функционал и техническая составляющая этой новинки продуманы до мелочей. Корпус смартфона обладает плавными и закругленными линиями, благодаря чему пользоваться им будет удобно даже одной рукой. Изогнутый безрамочный экран гарантирует эффект полного погружения. Флагман имеет защиту от воды и пыли, так что вы сможете звонить, фотографировать и переписываться с друзьями даже в дождливую погоду.

Samsung Galaxy S9/S9+ оснащен двойной камерой. Это и возможность замедленной съемки: записывай видео с невероятной скоростью — 960 кадров в секунду!

Прояви режиссерский талант, добавив замедленные и сверхзамедленные кадры в видеоряд или выдели один момент с помощью выразительного сверхзамедленного кадра. Тут же можно редактировать видео, режиссировать ролики, создавать GIF-анимации. Более того, камера в Samsung Galaxy S9/S9+ взяла на себя роль переводчика, при помощи которого вы сможете понять все, что вас окружает. В режиме реального времени вы сможете прочитать любую надпись на любом языке, которая попала в объектив камеры.

Качественная графика, молниеносная реакция системы на запросы пользователя, мультизадачный режим — Samsung Galaxy S9/S9+ справится со всем.

Высокая производительность и плавная работа смартфона обеспечена мощнейшим процессором и увеличенным объемом оперативной памяти. Получите доступ к дополнительным 400 ГБ памяти, оснастив устройство картой microSD. Есть второй слот для дополнительной SIM-карты.

Интеллектуальная идентификация, реализованная в Samsung Galaxy S9/S9+, обеспечивает его моментальную разблокировку. Объединение сканера радужной оболочки глаза и системы распознавания лица привело к созданию технологии, при помощи которой смартфон сам подбирает наиболее оптимальный способ идентификации исходя из окружающей ситуации и условий освещения. Любые данные и информация будут находиться под защитой системы Samsung Knox.

Разнообразьте вашу переписку с друзьями при помощи селфимоджи. Создайте собственную анимированную копию, передающую все ваши эмоции.

Сообщения с селфимоджи повторят ваши движения и мимику, в видео ваша мультяшная копия будет петь, говорить и делать все, что вы захотите.

При оформлении предзаказа Samsung Galaxy S9/S9+ с предоплатой на нашем сайте или в магазине O!Store вас ждут подарки — фирменный чехол и беспроводная зарядка Samsung Convertible EP-PG950! Избавьтесь от кабеля при зарядке смартфона, разместив его на беспроводном зарядном устройстве. Удобная и быстрая подзарядка вам обеспечена.

Ждем вас в сети магазинов O!Store и на сайте OSTORE.KG!

Покупатели, оформившие предзаказ в O!Store, получат новые смартфоны Samsung уже с 16 марта.
Ссылка:
просмотров: 767
Версия для печати
Материалы по теме
Море подарков к 8 Марта в O!Store (продолжение)
Готовимся к главному женскому дню: идеи подарков на 8 Марта
Связаться с Мобильным оператором О! можно круглосуточно по WhatsApp
Проверьте свою эрудицию с игрой «Царь горы» от Мобильного оператора О!
O!Store: Купите LG V30+ и получите LG Q6a в подарок!
Подарки для мужчин: идеи к 23 февраля
O!Store: Получите БОНУС до 1000 сомов при покупке смартфона
Купить смартфон в кредит стало еще проще!
Скидка 70 процентов на номера категории Platinum от Мобильного оператора О!
Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков
Популярные новости
Фархат Иминов сложил с&nbsp;себя полномочия депутата ЖК&nbsp;КР (текст обращения) Фархат Иминов сложил с себя полномочия депутата ЖК КР (текст обращения)
Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко
&laquo;Эйр Манас&raquo;: Безопасность полетов подтверждена на&nbsp;международном уровне «Эйр Манас»: Безопасность полетов подтверждена на международном уровне
Автобусы на&nbsp;газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека Автобусы на газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане стартовал предзаказ на&nbsp;новые флагманы Samsung S9/S9+&nbsp;в O!Store В Кыргызстане стартовал предзаказ на новые флагманы Samsung S9/S9+ в O!Store
Дарите женщинам цветы и&nbsp;выгодное общение Дарите женщинам цветы и выгодное общение
Море подарков к&nbsp;8&nbsp;Марта в&nbsp;O!Store (продолжение) Море подарков к 8 Марта в O!Store (продолжение)
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет женщин Кыргызстана с&nbsp;Международным днем 8&nbsp;Марта ОАО «Бакай Банк» поздравляет женщин Кыргызстана с Международным днем 8 Марта