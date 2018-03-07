В Кыргызстане стартовал предзаказ на новые флагманы Samsung S9/S9+ в O!Store

Презентация моделей Galaxy S9 и S9+ состоялась 25 февраля в Барселоне на крупнейшей международной выставке мобильных технологий Mobile World Congress.
Команда Мобильного оператора О! в числе первых узнала, чем же удивила в этом году компания Samsung своих фанатов. Смотрите наш эксклюзивный видеообзор южнокорейских флагманов:
И сегодня в сети магазинов O!Store и на сайте интернет-магазина OSTORE.KG объявлен старт предзаказа новых флагманов — Samsung Galaxy S9/S9+!
Samsung Galaxy S9/S9+ воплощает в себе самые передовые технологии. Дизайн, функционал и техническая составляющая этой новинки продуманы до мелочей. Корпус смартфона обладает плавными и закругленными линиями, благодаря чему пользоваться им будет удобно даже одной рукой. Изогнутый безрамочный экран гарантирует эффект полного погружения. Флагман имеет защиту от воды и пыли, так что вы сможете звонить, фотографировать и переписываться с друзьями даже в дождливую погоду.
Samsung Galaxy S9/S9+ оснащен двойной камерой. Это и возможность замедленной съемки: записывай видео с невероятной скоростью — 960 кадров в секунду!
Качественная графика, молниеносная реакция системы на запросы пользователя, мультизадачный режим — Samsung Galaxy S9/S9+ справится со всем.
Интеллектуальная идентификация, реализованная в Samsung Galaxy S9/S9+, обеспечивает его моментальную разблокировку. Объединение сканера радужной оболочки глаза и системы распознавания лица привело к созданию технологии, при помощи которой смартфон сам подбирает наиболее оптимальный способ идентификации исходя из окружающей ситуации и условий освещения. Любые данные и информация будут находиться под защитой системы Samsung Knox.
Разнообразьте вашу переписку с друзьями при помощи селфимоджи. Создайте собственную анимированную копию, передающую все ваши эмоции.
При оформлении предзаказа Samsung Galaxy S9/S9+ с предоплатой на нашем сайте или в магазине O!Store вас ждут подарки — фирменный чехол и беспроводная зарядка Samsung Convertible EP-PG950! Избавьтесь от кабеля при зарядке смартфона, разместив его на беспроводном зарядном устройстве. Удобная и быстрая подзарядка вам обеспечена.
Ждем вас в сети магазинов O!Store и на сайте OSTORE.KG!
Покупатели, оформившие предзаказ в O!Store, получат новые смартфоны Samsung уже с 16 марта.