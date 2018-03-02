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Бизнес

Связаться с Мобильным оператором О! можно круглосуточно по WhatsApp

Мобильный оператор О! всегда на связи для своих клиентов. Свяжитесь с нами удобным для вас способом и получите решение вопроса со связью в течение нескольких минут.
Стоит отметить, что получить оперативный ответ на свой вопрос можно круглосуточно в любой день недели, а также находясь за границей.
 
  • WhatsApp
Сохраните имя и номер контакт-центра Мобильного оператора О! + 996 705 700 700 в адресной книге вашего телефона. Откройте приложение WhatsApp и пройдите во вкладку «Чаты». Если у вас возникли вопросы по услугам компании, нажмите иконку «новый чат > > выберите чат с нами». Также можно пройти по ссылке и открыть диалог с компанией.
 
Кроме этого, в любое время связаться с оперативной группой обслуживания клиентов Мобильного оператора О! можно через:
 
  • Онлайн-консультант на сайте www.o.kg
Зайдите на сайт https://o.kg/. В правом нижнем углу вы увидите окошко, где можно задать свой вопрос и получить ответ в любое время дня и ночи.
 
  • Telegram
Круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в Telegram. Вам достаточно написать на @Nurtelecom_bot, если возникнут вопросы по тарифам и услугам компании.
 
  • Официальные страницы в социальных сетях
Напишите нам в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter. Сегодня с нами уже свыше 200 тысяч пользователей. Кроме круглосуточной поддержки клиентов, вас ждут самые актуальные новости в сфере мобильной связи, а также конкурсы и ценные подарки. Присоединяйтесь и вы!
 
Напомним, самостоятельно управлять услугами связи можно через:
 
· Личный кабинет: lk.o.kg;
 
· Приложение «Мой О!».
 

Мы всегда рады помочь!​
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