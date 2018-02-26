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Бизнес

Проверьте свою эрудицию с игрой «Царь горы» от Мобильного оператора О!

Примите участие в увлекательной интеллектуально-развлекательной игре «Царь горы» Мобильного оператора О!

В игре участникам предлагается продемонстрировать свою эрудированность, отвечая на несложные и увлекательные вопросы, за которые начисляются баллы. Для того чтобы принять участие в викторине, абонентам Мобильного оператора О! достаточно набрать команду *4645#, либо отправить SMS на короткий номер 4645 с любым текстом.

В основе квест-викторины лежат 5 тысяч вопросов по географии, истории, математике и другим наукам. Пользователям услуги потребуется показать сообразительность, быстроту ума и тактическую мудрость.

Абонент может выбрать несколько моделей участия: отвечать на вопросы, проходить тестирование, просто изучать выбранный предмет из 10 тематик. Вопросы игры составлены с использованием материалов энциклопедических словарей, различных научно-публицистических изданий и адаптированы для людей любого возраста.

При первом подключении услуги 3 суток услуга предоставляется абоненту бесплатно. Далее стоимость абонентской платы — 3,13 сома в сутки с учетом всех налогов.

Дополнительную информацию об игре «Царь горы» можно найти на сайте.
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