Проверьте свою эрудицию с игрой «Царь горы» от Мобильного оператора О!

Примите участие в увлекательной интеллектуально-развлекательной игре «Царь горы» Мобильного оператора О!

В игре участникам предлагается продемонстрировать свою эрудированность, отвечая на несложные и увлекательные вопросы, за которые начисляются баллы. Для того чтобы принять участие в викторине, абонентам Мобильного оператора О! достаточно набрать команду *4645#, либо отправить SMS на короткий номер 4645 с любым текстом.

В основе квест-викторины лежат 5 тысяч вопросов по географии, истории, математике и другим наукам. Пользователям услуги потребуется показать сообразительность, быстроту ума и тактическую мудрость.

Абонент может выбрать несколько моделей участия: отвечать на вопросы, проходить тестирование, просто изучать выбранный предмет из 10 тематик. Вопросы игры составлены с использованием материалов энциклопедических словарей, различных научно-публицистических изданий и адаптированы для людей любого возраста.

При первом подключении услуги 3 суток услуга предоставляется абоненту бесплатно. Далее стоимость абонентской платы — 3,13 сома в сутки с учетом всех налогов.