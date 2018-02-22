O!Store: Купите LG V30+ и получите LG Q6a в подарок!

Уникальное предложение от сети магазинов O!Store! При покупке суперфлагмана LG V30+ вы получаете второй смартфон LG Q6a в подарок.

Все просто: платишь за один смартфон, а второй получаешь в подарок абсолютно бесплатно.

Корейский флагман LG V30+ и его «младший брат» Q6a порадуют даже самых требовательных.

LG V30+ — стильный смартфон, оборудованный 6-дюймовым экраном FullVision, занимающим практически всю лицевую панель. Дисплей изготовлен по технологии OLED, это обеспечивает высочайшую яркость и контрастность, делает изображение максимально четким и реалистичным, поэтому вы получите немало удовольствия от игр и просмотра кино. Основная камера состоит из 16-мегапиксельного модуля, минимизирующего рассеивание света, и 13-мегапиксельного модуля с широкоугольным объективом. Благодаря этому вы можете вести съемку в пасмурную погоду, в сумерках или в темноте, а также делать отличные панорамные снимки и использовать разнообразные творческие эффекты. Cмартфон не боится ни воды, ни пыли. Кроме того, вам не нужно вводить пароль, чертить ключ или сканировать отпечаток пальца, чтобы получить доступ к аппарату. В вашем распоряжении функция «Распознавание лица» и технология определения голоса, работающие быстро и точно. Подробнее о характеристиках смартфона смотрите в нашем видеообзоре:

LG Q6a — самый безрамочный смартфон бюджетной категории с надежной алюминиевой рамкой. Смартфоном LG Q6a очень удобно пользоваться одной рукой. У него есть два слота под SIM-карты формата nanoSIM и отдельный слот для карты памяти microSD, что на сегодняшний день редкость. Камеры: широкоформатная фронтальная 5 Мп и основная 13 Мп (со вспышкой и автофокусом), основной модуль которой обеспечивает весьма достойное качество снимков.

В магазинах O!Store стоимость LG V30+ со 128 ГБ встроенной памяти составляет 55 990 сомов, при этом покупатель получает LG Q6a в подарок, который продается отдельно за 15 990 сомов.

Напомним, в O!Store можно приобрести мобильные устройства в кредит, который оформляется на срок до 12 месяцев. При покупке смартфонов LG в O!Store вы получите 1 год полного гарантийного обслуживания от официального дистрибьютора!

LG V30+ по специальной акции доступен также в интернет-магазине ostore.kg. Достаточно оформить заказ на сайте или по телефону 0 705 007 000 (звонок для абонентов О! бесплатный), и покупку доставят в короткие сроки.

Акция продлится с 22 февраля по 31 марта 2018 года.

Торопитесь, предложение ограниченно!