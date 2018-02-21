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Бизнес

Подарки для мужчин: идеи к 23 февраля

Приближается 23 февраля — праздник всех мужчин, когда мы можем порадовать близких и любимых вниманием. По сложившейся десятилетиями традиции мы поздравляем всех, в ком ценим мужество, силу, заботу и ответственность. Самое время начать подбирать подарки, так как до праздника остались считаные дни. Мы нашли презенты на все случаи жизни.

Внешний акуммулятор

Вы никогда не потеряете связь с мужчиной, если подарите ему дополнительный источник питания для смартфона. Поверьте, он не раз отблагодарит вас за полезный подарок.

  • Стоимость от 800 сомов.

Беспроводные наушники

​Беспроводные наушники с Bluetooth-гарнитурой будут отличным подарком для тех представителей сильного пола, кто любит наслаждаться качественным звучанием любимой музыки, но не согласны тратить время на распутывание проводов.

  • Стоимость: 2000 сомов.

4G Wi-Fi Wingle

Wingle — это модем и Wi-Fi модуль в едином корпусе. Его можно подключить к любому устройству с USB-портом — к ноутбуку, автомобильной зарядке, к внешнему аккумулятору, smart-телевизору, DVD-плееру и так далее — и раздавать 4G Интернет с помощью Wi-Fi сразу на несколько устройств одновременно. Ваш мужчина обязательно оценит новую возможность иметь доступ к Интернету в машине.

  • Стоимость: 1 сом при подключении к «Безлимит 4G + O!TV» на 60 дней.

Часы Casio G-Shock

Стильные спортивные часы Casio серии G-Shock — желанный подарок для любого мужчины. Независимо от рода деятельности, мужчина будет с удовольствием носить эти часы в повседневной жизни и в минуты активного отдыха. Легендарный бренд, известный всем!

  • Стоимость: 5695 сомов.

Парные номера с одинаковыми цифрами

Сейчас во всех офисах О! действует акция, по которой парный комплект номеров стоит 1000 сомов на двоих. Такие номера могут включать в себя дату рождения любимого человека, дату свадьбы и другую значимую для вас комбинацию цифр. Они будут отличаться лишь кодом, все остальные цифры будут полностью совпадать!

  • Стоимость: 1000 сомов за парный комплект номеров.

Портативная акустическая система

Если человек, которому вы ищете подарок, не представляет свою жизнь без музыки и любит слушать любимые треки повсюду, то портативная акустическая система с защитой от брызг и аккумулятором большой емкости обязательно порадует его. Поддержка Bluetooth, чистый и мощный звук.

  • Стоимость от 1500 сомов.

Ознакомиться с адресами магазинов O!Store можно на сайте.

А если просто катастрофически не хватает времени, заходите на сайт ostore.kg, выбирайте подарок онлайн, и его максимально быстро доставят вам прямо домой или в офис в пределах Бишкека. Звоните по телефону 0705 007 000, здесь вам подскажут, как оформить заказ.
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