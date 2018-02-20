O!Store: Получите БОНУС до 1000 сомов при покупке смартфона

Покупайте смартфоны Huawei и получайте до 1 000 сомов на свой мобильный счет!

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Бонусы можно потратить на звонки, Интернет, SMS в рамках тарифной линейки «Переходи на О!». Размер бонуса зависит от приобретаемой модели смартфона Huawei:

Y3 2017 — прогрессивный смартфон с аккуратным пластиковым покрытием на четырехъядерном процессоре с аккумулятором в 2 200 мАч и 8-мегапиксельной фронтальной камерой для крутых селфи. Диагональ дисплея 5 дюймов . Есть поддержка 2 SIM-карт и карты памяти до 128 ГБ! Смартфон работает быстро и не зависает. Всего несколько лет назад такой набор характеристик казался невозможным за такие деньги, а в наши дни это реальность. Цена: всего 6 990 сомов + бонус 200 сомов!

P9 lite mini — эффектный и быстрый смартфон, оборудованный процессором с 8 ядрами и долгоживущей батареей. Есть сканер отпечатков пальцев, который мгновенно разблокировывает устройство. К дополнительным преимуществам устройства можно отнести металлостеклянный корпус и сочный AMOLED-экран, а также оптическую стабилизацию в основной камере. Диагональ дисплея 5,2 дюйма . Есть слоты для 2 сим-карт. Можно установить дополнительную карту памяти до 128 ГБ! Цена: 9 990 сомов + бонус 300 сомов!

Mate 10 lite — смартфон с 5,9-дюймовым IPS дисплеем Full HD+, 8-ядерным процессором, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти, двойными камерами как с тыльной, так и с внутренней стороны, которые позволяют снимать фотографии с размытым фоном. Есть поддержка двух SIM-карт, качественный большой дисплей, стильный металлический корпус, быстрый и точный сканер отпечатка пальцев. Можно установить дополнительную карту памяти до 128 ГБ! Цена: 21 990 сомов + бонус 1000 сомов!

Внимание! Акция продлится с 19 февраля по 31 марта 2018 года.

Помните о возможности приобретения смартфонов в кредит по минимальным ценам, когда плюс ко всему можно получить скидку на услуги связи до 50 процентов линейки выгодных тарифов «Переходи на О!».

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