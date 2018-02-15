Купить смартфон в кредит стало еще проще!

Смартфон — наше все! Он давно заменил нам аудиоплеер, видеокамеру, будильник, фонарик, телевизор и даже кошелек.

По многочисленным просьбам клиентов теперь в сети магазинов O!Store во всем Кыргызстане и на сайте OSTORE.KG стала возможной покупка смартфонов в кредит и для тех, кто работает по патенту индивидуального предпринимателя. Раньше обязательным было предъявление справки о заработной плате. Теперь для приобретения любого «умного» телефона стоимостью от 2 990 до 97 900 сомов вместо справки о заработной плате можно предъявить действующий патент за последние 3 месяца и паспорт.

«Особо востребованными моделями, как правило, оказываются флагманы от Apple, Samsung, Huawei и LG, которые при обычных условиях оплаты может позволить себе не каждый. Услуга оказалась очень популярной, и за 3 года с момента запуска кредитной линии предложением воспользовались уже десятки тысяч кыргызстанцев. Сначала кредитование было доступно только в некоторых городах, со временем количество фирменных магазинов выросло, и сеть O!Store стала крупнейшей в стране. Сегодня оформить смартфон в кредит можно в любой области Кыргызстана. У нас налажена обратная связь, вот и сейчас пожелания клиентов не остались без внимания, и мы сделали все возможное, чтобы упростить условия покупки в кредит», — поделился информацией коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Большой ассортимент

В магазинах O!Store вы сможете выбрать товар на любой карман, который будет соответствовать лучшим техническим требованиям.

Покупать в кредит выгодно

В O!Store можно приобрести даже самые дорогие модели смартфонов в кредит, который оформляется на срок до 12 месяцев. Также при покупке смартфона в кредит в любом магазине O!Store вы получаете скидку до 50 процентов на услуги связи в рамках тарифов линейки «Переходи на О!» сроком на 6 месяцев!

Официальная гарантия фирмы-производителя

Помимо бонусов и скидок вы получаете гарантии от фирмы-производителя. O!Store напрямую сотрудничает с многими поставщиками, что обеспечивает 100-процентное качество предлагаемых устройств и полное сервисное обслуживание.

Бесплатная доставка

Чтобы сэкономить свое время, откройте онлайн-витрину сайта OSTORE.KG, оформите заказ виртуально или по телефону 0 705 007 000 (звонок для абонентов О! бесплатный). Найдите то, что вам нравится, нажмите кнопку «Заказать» и введите свой номер телефона. Буквально через пару минут с вами свяжется менеджер магазина, который уточнит все детали и оформит заявку. Покупку доставят вам по Бишкеку в максимально короткие сроки.