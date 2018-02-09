Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков

Вот несколько идей и о подарках, и о способах произвести впечатление. На самом деле подарок может быть любым, важно, как оригинально его преподнести!

Организуйте путешествие

Совсем не обязательно дарить путевку на Мальдивы. Организуйте «романтическое путешествие» по Бишкеку или вашему родному городу — например, прогуляйтесь в том самом сквере, где вы впервые встретились, или отправляйтесь в то кафе, где прошло первое свидание. Можно даже нарисовать карту самых памятных для вас двоих мест и постараться обойти их все. Приятным завершением прогулки может стать посещение магазина, где вы сможете подобрать что-нибудь друг для друга. Универсальный вариант, несомненно, O!Store: тут можно выбрать презент практически на любой бюджет — как для девушки, так и для парня. Тем более что прямо сейчас там действуют многочисленные акции.

Подарки, которые вас объединяют!

«Кольца» — держатели для смартфонов. Можно преподнести как настоящие, взяв их на двоих и добавив чуточку юмора — очень бюджетно и практично одновременно! Каждое такое колечко обойдется всего в 100 сомов.

— держатели для смартфонов. Можно преподнести как настоящие, взяв их на двоих и добавив чуточку юмора — очень бюджетно и практично одновременно! Каждое такое колечко обойдется всего в 100 сомов. Красивые пары номеров с одинаковыми цифрами — как раз сейчас во всех офисах О! действует акция, по которой такой парный комплект стоит 1000 сомов на двоих. Такие номера могут включать в себя дату рождения любимого человека, дату свадьбы и другую значимую для вас комбинацию цифр. Они будут отличаться лишь кодом, все остальные цифры будут полностью совпадать!

с одинаковыми цифрами — как раз сейчас во всех офисах О! действует акция, по которой такой парный комплект стоит 1000 сомов на двоих. Такие номера могут включать в себя дату рождения любимого человека, дату свадьбы и другую значимую для вас комбинацию цифр. Они будут отличаться лишь кодом, все остальные цифры будут полностью совпадать! Беспроводные наушники Bluetooth . Все мы любим послушать музыку, а в таких наушниках можно будет иногда послушать музыку и вдвоем! В этом магазине наушники есть на любой вкус и финансовое предпочтение.

. Все мы любим послушать музыку, а в таких наушниках можно будет иногда послушать музыку и вдвоем! В этом магазине наушники есть на любой вкус и финансовое предпочтение. Монопод , или, в простонародье, селфи-палочка, пригодится в любом путешествии. Влюбленные могут заполучить отличные парные снимки без необходимости просить кого-то сфотографировать.

, или, в простонародье, селфи-палочка, пригодится в любом путешествии. Влюбленные могут заполучить отличные парные снимки без необходимости просить кого-то сфотографировать. Этот подарок можно преподнести как «домашний кинотеатр»! Каждый вечер с 4G Wi-Fi роутером, который раздает Wi-Fi, можно будет смотреть фильмы вдвоем или слушать музыку.

Любителям головоломок

Квест своими руками: придумайте интересные задания, разгадав которые, ваша половинка получит Главный Приз (на эту роль подойдет, к примеру, смартфон LG Q6a с приятным бонусом на баланс в размере 1000 сомов). Хорошо, если задания будут шуточные. Вопросы могут быть связаны с вашими отношениями (например, пусть вспомнит цитаты из первого совместно просмотренного фильма) или с хобби.

Оценят любители техники

Тут у вас просто море вариантов для подарков. «Умные» часы, акустические колонки, внешние аккумуляторы, которые всегда пригождаются в любой поездке.

Самое приятное

Магазины O!Store есть в каждой области Кыргызстана. В каждом магазине действуют специальные праздничные акции. В любом из них можно будет оформить смартфон в кредит и получить скидку до 50 процентов. А если просто катастрофически не хватает времени, то просто заходите на сайт www.ostore.kg, выбирайте подарок онлайн, и его максимально быстро доставят вам прямо домой или в офис в пределах Бишкека. Звоните по телефону 0705 007 000 — здесь вам подскажут, как оформить заказ.