«О!Деньги»: оплачивайте коммунальные услуги в одно касание

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Или просто привяжите свою банковскую карту прямо в приложении. Так вы всегда сможете в нужное время перевести с вашей банковской карточки средства на баланс или кошелек. Каждая транзакция с банковской картой защищена международными протоколами безопасности Visa и Mastercard.

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