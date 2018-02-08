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Бизнес

«О!Деньги»: оплачивайте коммунальные услуги в одно касание

Оплачивайте услуги ЖКХ, ТВ, Интернет и еще 100 различных сервисов быстрым и безопасным способом — через электронный кошелек «О!Деньги»! Пользуйтесь инновационными технологиями уже сейчас!

Загрузите бесплатное приложение «О!Деньги» и воспользуйтесь всеми его возможностями, которые приятно удивят вас:

  • быстро — оплата производится в считанные секунды;
  • просто — оплата коммунальных услуг, ТВ или Интернета производится только с помощью смартфона;
  • безопасно — онлайн-платежи проходят тщательную проверку системой, а приложение надежно защищено вашим личным паролем или отпечатком пальца.
  • удобно — получайте уведомления на телефон с помощью SMS, управляйте своими счетами и оплачивайте коммунальные услуги. Все операции сохраняются в разделе «История».

Или просто привяжите свою банковскую карту прямо в приложении. Так вы всегда сможете в нужное время перевести с вашей банковской карточки средства на баланс или кошелек. Каждая транзакция с банковской картой защищена международными протоколами безопасности Visa и Mastercard.

Кстати, не забывайте про БОНУС +1 ГБ бесплатного интернет-трафика на целый месяц. Его можно получить, проведя первый успешный платеж за любые услуги! Проверить остаток бесплатного интернет-трафика можно, набрав команду: *828#.

Инновационные мобильные технологии сегодня экономят ваше время, которое можно потратить на более важные дела.

«О!Деньги» — попробуйте прямо сейчас!

Подробная информация о сервисе — на сайте www.dengi.kg.
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