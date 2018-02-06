«Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе

Оператор Национальной платежной системы «ЭЛКАРТ» внедрил мобильное приложение «Элкарт Мобайл», которое позволяет объединить все карты «Элкарт» любого банка в одном приложении.
Приложение «Элкарт Мобайл» позволяет совершать платежи, переводы и предоставляет круглосуточный доступ к карточным счетам. Безопасность высокого уровня гарантирована.
С приложением «Элкарт Мобайл» возможно мгновенно и безопасно совершить денежный перевод на любую платежную карту «Элкарт» посредством различной информации о получателе: по номеру карты, по номеру мобильного телефона пользователя «Элкарт Мобайл», или с использованием инновационных технологий, таких как QR код карты, сформированный в мобильном приложении.
Через приложение «Элкарт Мобайл» вы сможете:
- совершать коммунальные платежи, платежи за связь, Интернет, государственные платежи и т.д.
- совершить перевод на любую карту «Элкарт»
- найти ближайшие банкоматы для снятия наличных средств
- узнать состояние вашего баланса карты и последние операции по ней.
С помощью «Элкарт Мобайл» вы можете провести любой платеж в любое время в любом месте, не выходя из дома или офиса.
Приложение «Элкарт Мобайл» можно скачать на AppStore, GooglePlay или просканировав QR код.