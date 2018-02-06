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Бизнес

«Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе

Оператор Национальной платежной системы «ЭЛКАРТ» внедрил мобильное приложение «Элкарт Мобайл», которое позволяет объединить все карты «Элкарт» любого банка в одном приложении.

Приложение «Элкарт Мобайл» позволяет совершать платежи, переводы и предоставляет круглосуточный доступ к карточным счетам. Безопасность высокого уровня гарантирована.

Денежные средства всегда остаются на вашем карточном счете и доступны в любое время для получения наличных, совершения покупок, денежных переводов.

С приложением «Элкарт Мобайл» возможно мгновенно и безопасно совершить денежный перевод на любую платежную карту «Элкарт» посредством различной информации о получателе: по номеру карты, по номеру мобильного телефона пользователя «Элкарт Мобайл», или с использованием инновационных технологий, таких как QR код карты, сформированный в мобильном приложении.

Через приложение «Элкарт Мобайл» вы сможете:

  • совершать коммунальные платежи, платежи за связь, Интернет, государственные платежи и т.д.
  • совершить перевод на любую карту «Элкарт» 
  • найти ближайшие банкоматы для снятия наличных средств
  • узнать состояние вашего баланса карты и последние операции по ней.

С помощью «Элкарт Мобайл» вы можете провести любой платеж в любое время в любом месте, не выходя из дома или офиса.

Приложение «Элкарт Мобайл» можно скачать на AppStore, GooglePlay или просканировав QR код.

«Элкарт Мобайл» — раскрывает возможности!

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