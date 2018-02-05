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Бизнес

Мобильный оператор О! объявил о снижении цен на роуминг в Турции

С 1 февраля для абонентов Мобильного оператора О! стоимость услуг связи в роуминге в Турции в сети Turkcell снижена до 40 сомов за минуту исходящего звонка и до 10,99 сома за одно SMS. Стоимость доступа в Интернет по-прежнему всего 1 сом за 1 мегабайт.

«Снижение цен в Турции стало возможным благодаря проведенным переговорам по уменьшению роуминговых ставок с оператором-партнером. В Турцию наши клиенты часто ездят по работе, учебе или просто отдыхать. Мы понимаем, что им важно оставаться на связи всегда, поэтому ведем постоянную работу по разработке выгодных тарифов», — отметил руководитель службы роуминга и интерконнекта Мобильного оператора О!.

Можно еще больше экономить на Интернете в роуминге, будучи в поездке по Турции. Просто подключите необходимый объем мегабайт перед выездом за границу:

  •  «Интернет-роуминг 50МБ», команда подключения: *997*50# (45 сомов);
  •  «Интернет-роуминг 100МБ», команда подключения: *997*100# (90 сомов);
  •  «Интернет-роуминг 250МБ», команда подключения: *997*250# (225 сомов).

Пакеты доступны в течение 30 дней с момента подключения и действуют в Турции в сети Turkcell.

Кстати, такие же выгодные пакеты, а также низкая стоимость за 1 мегабайт в роуминге — всего 1 сом — действуют и в России в сетях Tele2, Мегафон, и в Казахстане в сети Tele2. В случае если интернет-пакет будет полностью вами израсходован, вы получите SMS-уведомление и сможете приобрести еще один или, с вашего согласия, перейти на стандартную тарификацию.

Для подключения интернет-роуминга по низкому тарифу достаточно набрать перед выездом за пределы нашей страны команду *997#. Для подключения голосового роуминга необходимо набрать — *996#. Подробнее на сайте o.kg в разделе «Роуминг».

В роуминге от Мобильного оператора О! вы получите полный контроль над расходами!
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