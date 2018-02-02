Новая акция Мобильного оператора О!: красивые пары номеров для самых близких!

Близится День всех влюбленных — 14 февраля!

Мобильный оператор О! рад предложить красивые одинаковые пары номеров для самых-самых близких и родных в рамках новой акции «Пара одинаковых красивых номеров»!

В комплекте 2 SIM-карты с одинаковыми красивыми номерами, к примеру:

· 0700 123 456

· 0500 123 456

Разница лишь в кодах, остальные цифры номеров полностью одинаковые!

Что может быть лучше одинаковых номеров? Ведь это так романтично, если вы пара! Номер может включать в себя дату рождения любимого человека, дату свадьбы и другую значимую для вас комбинацию цифр.

Более того, пары одинаковых номеров практичны, если вы бизнесмен. Номера легко запомнить, а это важный критерий не только для влюбленных, но и для людей бизнеса. Два похожих номера позволяют эффективнее использовать свои контактные данные в рекламе и продвижении на рынке своего дела.

Пары одинаковых красивых номеров будут удобны и в семье, ведь ребенку желательно наизусть знать не только свой, но и номер родителя.

В рамках акции в комплекте идут номера премиальной категории SILVER, которые вы можете приобрести в любом из ближайших офисов продаж и обслуживания О! или заказать онлайн на сайте www.ostore.kg с доставкой на дом.

Стоимость комплекта: 1 000 сомов с учетом всех налогов.

А вместе с новыми парами одинаковых, красивых номеров вы можете подобрать выгодные тарифы из популярной линейки «Переходи на О!», подходящие именно вам! Поторопитесь, чтобы первыми заполучить самые лучшие комбинации цифр.

Подробнее — на сайте www.o.kg и во всех офисах продаж и обслуживания Мобильного оператора О!.