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Бизнес

Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store

Смарт-устройства делают нас мобильными, а бонусы — счастливее! В крупнейшей сети современных магазинов O!Store Мобильного оператора О! всегда действуют акции, которые обязательно порадуют вас и большим ассортиментом мобильных устройств, и различными скидками, и бонусами.

  • +300 сомов на баланс в сети О! получит каждый покупатель мощного фирменного смартфона O!Phone 4G PRO. Всего за 6 490 сомов вы получите прокачанный смартфон, который поддерживает работу в стандарте 4G; стильный дизайн; отличную производительность; поддержку двух SIM-карт. А еще в нем уже есть приложения, которые делают нашу с вами жизнь удобнее и интереснее: «Мой О!», «О!Деньги», «O!TV».
  • +1000 сомов на баланс в сети О! вы получите, покупая премиальный смартфон LG Q6a с флагманскими возможностями и безграничным экраном по выгодной цене 15 990 сомов. Приятный бонус сразу же погрузит вас в мир скоростного мобильного Интернета и позволит оценить все возможности этого крутого смартфона. Стоит поторопиться, пока все не разобрали! Количество устройств ограничено.
  • Получите аксессуар, который спасет ваш смартфон от любых ударов, в 2 раза дешевле. Скидка − 50 процентов на аксессуары предоставляется всем при покупке любого смартфона.
  • Не нужно ждать и копить месяцами на новый крутой смартфон. Получите любой телефон прямо сейчас, оформив его в кредит, и вдобавок скидку до 50 процентов  на услуги связи в рамках популярной линейки «Переходи на О! + TV». Удобная услуга доступна во всех областях страны в каждом магазине O!Store, адреса которых можно узнать здесь. Все легко и просто, нужно всего лишь 2 документа: паспорт и справка о заработной плате.

В магазинах O!Store или на сайте OSTORE.KG можно найти смартфоны множества брендов разной ценовой категории: Apple, Huawei, LG, Xiaomi, Samsung, Meizu, Ergo, Philips, Bravis, Micromax, планшеты, ноутбуки, 4G Wi-Fi Wingle, 4G-модемы, смарт-часы, игровые приставки Sony, видеокамеры GoPro, аксессуары: USB-флешки, наушники, акустические колонки, внешние аккумуляторы, защитные стекла и чехлы. Все покупатели O!Store получают официальную стопроцентную гарантию качества фирмы производителя и профессиональную консультацию специалистов.

Если вы торопитесь или уже выбрали свой смартфон на сайте OSTORE.KG, вам бесплатно и максимально быстро его доставят в пределах города Бишкека.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.
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