Мобильный оператор О! улучшил связь вдоль основных трасс в Кыргызстане

Сотрудники технической дирекции Мобильного оператора О! продолжают наращивать темп строительства сети, расширяя территорию покрытия 3G и 4G-сетей как в городе Бишкеке, так и в Чуйской области в небольших населенных пунктах.

— Помимо работ по улучшению качества связи по всей республике, мы уделили особое внимание вопросу качества связи на дорогах. Наши абоненты мобильны и перемещаются по стране, несмотря на достаточно суровые погодные условия. Поэтому наша задача сделать все возможное, чтобы тысячи водителей и пассажиров, которые хотят быть на связи в пути, чувствовали себя максимально комфортно, — комментирует Антон Коваленко, технический директор Мобильного оператора О!.

Стабильный сигнал сети О! есть на участках автодороги Бишкек — Ош в районе долины Суусамыр и на перевале Тоо-Ашуу, а также по дороге на Иссык-Куль в Боомском ущелье.

Напомним, прошлой осенью завершен сложнейший проект по строительству линии связи на перевале Чычкан, благодаря которому связью обеспечен стратегический участок важнейшей транспортной артерии страны.

— Благодаря широкому диапазону интернет-услуг и выгодным ценам число наших абонентов постоянно растет. Пропорционально увеличивается и трафик потребляемых услуг, нагрузка на оборудование. Чтобы сеть полностью отвечала растущим потребностям клиентов, в декабре мы провели масштабную работу по ее модернизации, которая охватила нашу столицу и 95 населенных пунктов по Чуйской области, — добавил Антон Коваленко.

Работы по улучшению качества связи и увеличению скорости Интернета 3G и 4G охватили город Кант, а также многочисленные села Чуйской области: Нижний Норус, Арал Дальний, Арал, Белек, Ак-Жол, Жыламыш, имени Панфилова, Тюз, Национальное, Алмалуу, Дачное, Кайырма, Бирдик, Хунчи, Ак-Кудук, Талды-Булак, имени Ленина, Кара-Ой, Мраморное, Гроздь, Сосновка, Монолдор, Сарыбулак, Ийри-Суу, Жайыл (Большевик), Орто-Суу, Ак-Башат, Бикетай, Бексе-Джол, Степное, Ставрополовка, Эриктуу, Джон-Арык, Кыз-Кия, Ак-Тюз, Ильичевское, Бейшеке, Тарсуу, Калмак-Ашуу,Торт-Куль, Подгорное, Борду, Алмалуу, Кашка (пгт. Бордунский), Кепер-Арык, Кызыл-Дыйкан, Джарды-Суу, Кош-Дебе, Большевик, Предтеченка, Чон-Арык, Мураке, Теменсуу, Ак-Башат, Крупское, имени Тельмана, Букара, Кум-Арык, Орто-Кайырма, Кара-Булак, Эркий-Сай, Комсомольское, Ивановка, Буденовка, Кенеш, Арчалы, Полтавка, Новониколаевка, Калининское, Военно-Антоновка, Кок-Джар, Дружба, Гидростроитель, Кен-Булун, Чолпон, Кашка-Суу, Малиновка, Бир-Булак, Озерное, Гидростроитель.

С интерактивной картой охвата сети Мобильного оператора О! можно ознакомиться на сайте компании.

Об улучшении качества связи и скорости Интернета мобильной сети О!