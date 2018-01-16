20:38
-6
USD 69.40
EUR 84.88
RUB 1.23
Бизнес

Мобильный оператор О! улучшил связь вдоль основных трасс в Кыргызстане

Сотрудники технической дирекции Мобильного оператора О! продолжают наращивать темп строительства сети, расширяя территорию покрытия 3G и 4G-сетей как в городе Бишкеке, так и в Чуйской области в небольших населенных пунктах.

 Помимо работ по улучшению качества связи по всей республике, мы уделили особое внимание вопросу качества связи на дорогах. Наши абоненты мобильны и перемещаются по стране, несмотря на достаточно суровые погодные условия. Поэтому наша задача сделать все возможное, чтобы тысячи водителей и пассажиров, которые хотят быть на связи в пути, чувствовали себя максимально комфортно, — комментирует Антон Коваленко, технический директор Мобильного оператора О!.

Стабильный сигнал сети О! есть на участках автодороги Бишкек — Ош в районе долины Суусамыр и на перевале Тоо-Ашуу, а также по дороге на Иссык-Куль в Боомском ущелье.

Напомним, прошлой осенью завершен сложнейший проект по строительству линии связи на перевале Чычкан, благодаря которому связью обеспечен стратегический участок важнейшей транспортной артерии страны.

— Благодаря широкому диапазону интернет-услуг и выгодным ценам число наших абонентов постоянно растет. Пропорционально увеличивается и трафик потребляемых услуг, нагрузка на оборудование. Чтобы сеть полностью отвечала растущим потребностям клиентов, в декабре мы провели масштабную работу по ее модернизации, которая охватила нашу столицу и 95 населенных пунктов по Чуйской области, — добавил Антон Коваленко.

Работы по улучшению качества связи и увеличению скорости Интернета 3G и 4G охватили город Кант, а также многочисленные села Чуйской области: Нижний Норус, Арал Дальний, Арал, Белек, Ак-Жол, Жыламыш, имени Панфилова, Тюз, Национальное, Алмалуу, Дачное, Кайырма, Бирдик, Хунчи, Ак-Кудук, Талды-Булак, имени Ленина, Кара-Ой, Мраморное, Гроздь, Сосновка, Монолдор, Сарыбулак, Ийри-Суу, Жайыл (Большевик), Орто-Суу, Ак-Башат, Бикетай, Бексе-Джол, Степное, Ставрополовка, Эриктуу, Джон-Арык, Кыз-Кия, Ак-Тюз, Ильичевское, Бейшеке, Тарсуу, Калмак-Ашуу,Торт-Куль, Подгорное, Борду, Алмалуу, Кашка (пгт. Бордунский), Кепер-Арык, Кызыл-Дыйкан, Джарды-Суу, Кош-Дебе, Большевик, Предтеченка, Чон-Арык, Мураке, Теменсуу, Ак-Башат, Крупское, имени Тельмана, Букара, Кум-Арык, Орто-Кайырма, Кара-Булак, Эркий-Сай, Комсомольское, Ивановка, Буденовка, Кенеш, Арчалы, Полтавка, Новониколаевка, Калининское, Военно-Антоновка, Кок-Джар, Дружба, Гидростроитель, Кен-Булун, Чолпон, Кашка-Суу, Малиновка, Бир-Булак, Озерное, Гидростроитель.

С интерактивной картой охвата сети Мобильного оператора О! можно ознакомиться на сайте компании.

Об улучшении качества связи и скорости Интернета мобильной сети О!

  • в Баткенской области — можно прочитать тут;
  • в Джалал-Абадской и Ошской областях — подробнее здесь;
  • в Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областях — по ссылке.
Ссылка:
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее
Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге
3G и 4G-сеть О! охватила еще 71 населенный пункт Баткенской области
+3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области
График работы офисов О! и магазинов O!Store в праздники
Мобильный оператор О! объявляет полную готовность к новогодним нагрузкам
Мобильный оператор О! запустил 4G-роуминг в сети TELE2 (Казахстан)
Интернет-магазин O!Store: подарок на Новый год с доставкой на дом!
O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Популярные новости
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Мобильный Интернет&nbsp;О! в&nbsp;северных областях страны стал еще быстрее Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее
Мобильный оператор&nbsp;О! построил еще десятки новых объектов связи на&nbsp;юге Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге
Бизнес
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил связь вдоль основных трасс в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! улучшил связь вдоль основных трасс в Кыргызстане
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Мобильный Интернет&nbsp;О! в&nbsp;северных областях страны стал еще быстрее Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее