+3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области

Мобильный оператор О! активно начал новый год: открыто сразу три новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области — в селе Масы, в городах Майлуу-Суу и Джалал-Абаде.

Максим Сидоренко, коммерческий директор Мобильного оператора О!: «Мы продолжаем масштабное преобразование всех своих офисов в современные магазины. Сегодня в общей сложности по стране работают 78 фирменных филиалов О!, 52 из которых — это магазины нового формата. Самое важное, что жителям регионов не нужно никуда выезжать и есть возможность приобретения смартфонов в кредит с получением скидки до 50 процентов на тариф популярной линейки «Переходи на О! + TV». Кроме того, для удобства и экономии времени наших клиентов работает сайт www.ostore.kg для заказов онлайн».

Все, чтобы быть мобильным, в одном месте!

O!Store сегодня — это крупнейшая в Кыргызстане сеть магазинов, где представлен большой выбор «умных» устройств для подключения к Интернету. Это смартфоны, роутеры, модемы, а еще смарт-часы, видеокамеры, аксессуары, наушники, внешние аккумуляторы, кабели, переходники, адаптеры и многое другое. Здесь каждому покупателю помогут не только подобрать новый телефон, но и научиться пользоваться им, а также настроят и подключат выгодный тариф.

Выгодно

Магазины O!Store всегда порадуют приятными акциями. К примеру, сейчас можно получить бонусы до 1000 сомов при покупке смартфонов Huawei Y3, Y5, Y7 или P8lite, 1000 сомов на баланс можно получить при покупке смартфона с безграничным экраном LG Q6 и 300 сомов — при покупке O!Phone 4G PRO. Кроме того, прямо сейчас действует скидка 50 процентов на аксессуары при покупке любого смартфона.

Надежно

Помимо бонусов и скидок, при покупке в магазинах O!Store вы получаете 100 процентов оригинальную продукцию и официальную гарантию фирмы производителя, профессиональную консультацию специалистов и оперативный сервис.

Адреса новых O!Store

г.Джалал-Абад, ул.Ленина 40, левое крыло ТД «Айгуль» ЦУМ. График работы: с 9.00-18.00, без выходных. В четверг, пятницу, субботу и воскресенье обед с 13.00-14.00.

с.Масы (Ноокен), ул.Шерматова (ориентиры — автовокзал, магазин «Береке»). График работы: c 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходной — воскресенье.

г.Майлуу-Суу, ул.Ленина, 73 (напротив центрального рынка). График работы: c 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходной день — воскресенье.