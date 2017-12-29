Мобильный оператор О! объявляет полную готовность к новогодним нагрузкам

Ежегодно Мобильный оператор О! успешно справляется с праздничным «пиком», заблаговременно готовясь к нему. Так, в новогодние праздники 2016 года за два дня — 31 декабря и 1 января — абоненты О! использовали терабайты мобильного Интернета, совершили миллионы звонков. При этом все сервисы работали стабильно. Вот и в этом году в компании объявили полную готовность к пиковым нагрузкам на сеть.

Для комфортного общения абонентов инженеры компании провели необходимые настройки сети и расширение емкости голосовых, а также каналов передачи данных (Интернета).

В сравнении с ситуацией годом ранее число 4G базовых станций, которые будут обслуживать абонентов под бой курантов, выросло вдвое, а емкость базовых станций по всей стране увеличена почти в 2,5 раза.

Построены сотни новых базовых станций, модернизировано имеющееся оборудование. Всю новогоднюю ночь дежурная группа специалистов Мобильного оператора О! будет работать в режиме нон-стоп.

Технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко: «Мы отмечаем тенденцию к распределению пиковой нагрузки между различными сервисами — Интернет, голос, SMS. Если еще 2 года назад кыргызстанцы чаще всего звонили, чтобы поздравить друг друга с праздниками в первый час Нового года, то в прошлом году пик голосовой активности не был таким острым. Кроме этого, значительная часть праздничного общения плавно перетекла в Интернет. В любом случае новогодний период для нас — своеобразная проверка на прочность, к которой мы готовимся не один день, а, по сути, весь год — строим сеть, закладываем фундамент. Все, что мы сделали, обеспечит нашим абонентам комфортное общение в новогоднюю ночь».