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Бизнес

Мобильный оператор О! запустил 4G-роуминг в сети TELE2 (Казахстан)

В преддверии Нового года мобильный оператор О! запустил 4G роуминг в LTE сети оператора TELE2 Казахстан.

«Интернет в роуминге в стандарте 4G по-настоящему стирает границы и позволяет ощутить весь потенциал этой технологии даже за рубежом. Сегодня подобная услуга стала доступна всем абонентам О!, которые могут свободно пользоваться любыми мессенджерами в интернет-роуминге и без каких-либо лимитов на скорость. Мобильный оператор О! предлагает своим клиентам только самые востребованные и актуальные услуги», — отметил руководитель службы роуминга и интерконнекта компании Роман Литвинов.

1 МБ Интернета — всего 1 сом!

Выгодный 4G интернет-роуминг от О! позволяет не опасаться высоких затрат благодаря супервыгодному тарифу: 1 МБ — 1 сом! В эру мобильных мессенджеров выгодный интернет-роуминг позволит вашим деловым партнерам, друзьям и близким не заметить вашего отсутствия. Ведь даже будучи в другой стране, вы остаетесь доступным со своим привычным номером.

Как активировать

Выезжая за пределы Кыргызстана, наберите бесплатную команду *997#, которая подключает интернет-роуминг за границей без абонентской платы и дополнительных платежей.

Полный контроль расходов и еще больше экономии в роуминге обеспечат интернет-пакеты:

«Интернет-роуминг 50 МБ». Подключить: *997*50# (45 сомов)

«Интернет-роуминг 100 МБ». Подключить: *997*100# (90 сомов)

«Интернет-роуминг 250 МБ». Подключить: *997*250# (225 сомов)

Для пользования услугами роуминга в сетях 4G необходимо:

  • использовать устройство, которое поддерживает работу в сетях стандарта 4G;
  • будучи в Казахстане, в настройках телефона вручную выбрать оператора Tele2 и режим 4G.

Подробнее об услугах, с которыми можно экономить в роуминге, вы найдете на сайте www.o.kg в разделе «Роуминг».
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Мобильный оператор&nbsp;О! запустил 4G-роуминг в&nbsp;сети TELE2 (Казахстан) Мобильный оператор О! запустил 4G-роуминг в сети TELE2 (Казахстан)
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