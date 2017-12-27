20:32
+2
USD 69.39
EUR 82.36
RUB 1.20
Бизнес

Интернет-магазин O!Store: подарок на Новый год с доставкой на дом!

Когда совсем нет времени...

До часа Х всего 5 дней, а у большинства из нас совсем не будет выходного, когда можно было бы пробежаться по магазинам и посетить новогодние ярмарки. 30 декабря у большинства выпадает на рабочую субботу. Простой выход из ситуации предлагает интернет-магазин O!Store — бесплатную доставку на дом!

Что можно выбрать в подарок

  • Смартфоны разных брендов и ценовой категории: Apple, Huawei, LG, Xiaomi, Samsung, Meizu, Ergo, Philips, Bravis, Micromax.
  • Планшеты и ноутбуки.
  • 4G Wi-Fi Wingle и 4G-модемы.
  • Ультрасовременные, молодежные, классические, детские, спортивные часы от японского производителя Casio.
  • Игровые приставки Sony, видеокамеры GoPro.
  • Аксессуары: USB-флешки, наушники, акустические колонки, внешние аккумуляторы, защитные стекла и чехлы.

Как заказать (пошагово)

1. Найдите то, что вам нравится, на сайте www.ostore.kg.

2. Нажмите кнопку «Заказать» и введите свой номер телефона.

3. Буквально через пару минут с вами свяжется менеджер магазина, который уточнит все детали и оформит заявку.

4. Курьер максимально оперативно доставит ваш заказ в пределах Бишкека.

Помните о многочисленных праздничных акциях и возможности покупки смартфонов в кредит с получением скидки до 50% на тариф популярной линейки «Переходи на О! + TV».

За подарками все в O!Store!
Ссылка:
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Новогодняя АКЦИЯ в O!Store: Получите бонус до 1000 сомов
В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!
Установите приложение «Мой О!» и получите +1ГБ Интернета в подарок
Популярные новости
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store
Скидка 50&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Бизнес
Интернет-магазин O!Store: подарок на&nbsp;Новый год с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом! Интернет-магазин O!Store: подарок на Новый год с доставкой на дом!
Mega iTV&nbsp;&mdash; больше выбора, больше зрелищ Mega iTV — больше выбора, больше зрелищ
O!Store: Успейте закупиться подарками на&nbsp;Новый год O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»