Интернет-магазин O!Store: подарок на Новый год с доставкой на дом!

Когда совсем нет времени...

До часа Х всего 5 дней, а у большинства из нас совсем не будет выходного, когда можно было бы пробежаться по магазинам и посетить новогодние ярмарки. 30 декабря у большинства выпадает на рабочую субботу. Простой выход из ситуации предлагает интернет-магазин O!Store — бесплатную доставку на дом!

Что можно выбрать в подарок

Смартфоны разных брендов и ценовой категории: Apple, Huawei, LG, Xiaomi, Samsung, Meizu, Ergo, Philips, Bravis, Micromax.

Планшеты и ноутбуки.

4G Wi-Fi Wingle и 4G-модемы.

Ультрасовременные, молодежные, классические, детские, спортивные часы от японского производителя Casio.

Игровые приставки Sony, видеокамеры GoPro.

Аксессуары: USB-флешки, наушники, акустические колонки, внешние аккумуляторы, защитные стекла и чехлы.

Как заказать (пошагово)

1. Найдите то, что вам нравится, на сайте www.ostore.kg.

2. Нажмите кнопку «Заказать» и введите свой номер телефона.

3. Буквально через пару минут с вами свяжется менеджер магазина, который уточнит все детали и оформит заявку.

4. Курьер максимально оперативно доставит ваш заказ в пределах Бишкека.

Помните о многочисленных праздничных акциях и возможности покупки смартфонов в кредит с получением скидки до 50% на тариф популярной линейки «Переходи на О! + TV».