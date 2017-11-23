Почему кыргызстанцы выбирают O!TV

Приложение O!TV устанавливают даже те, кто говорят, что не смотрят телевизор. Оно является одним из самых популярных — давно преодолен порог в 250 тысяч скачиваний. А как вы думаете, почему? Менеджеры мобильного оператора О! ответили на этот вопрос.

Да потому, что, скачав O!TV в Play Market или AppStore, не нужно ничего дополнительно покупать, никаких приставок и проводов.

Можно смотреть ТВ на любом мобильном устройстве и в любом месте: дома, на даче, в машине — везде, где есть Интернет.

Приложение O!TV доступно для просмотра на большом экране телевизоров Sony, Phillips, Samsung и LG с функцией Smart TV, которые подключены к Интернету.

Можно смотреть ТВ в записи (пропустили выпуск или эпизод сериала — смотрите их из архива передач, приложение бережно хранит их в течение 3 дней).

Более того, трафик при просмотре телеканалов для абонентов О! не тарифицируется.

И, конечно, приложение не было бы таким классным без функции «таймшифт» — это возможность ставить эфир на паузу. Как сообщили специалисты компании, постоянно ведется работа по наполнению приложения новыми каналами, делается все возможное (и порой невозможное), чтобы добавить в O!TV самые востребованные и популярные каналы по запросам пользователей. Как говорится, следите за обновлениями.

Все, что нужно для просмотра контента O!TV , — это подключение к Интернету и нужного пакета каналов. Если вам достаточно 40 каналов, подключайте «Базовый» пакет всего за 3 сома в сутки командой *750*1#. Нужно больше, выбирайте пакет «Стандарт» и 100 каналов внутри всего за 5 сомов в сутки, команда для подключения *750*2#. Максимальное количество каналов на выбор доступно в пакете «Премиум» за 7 сомов в сутки — к вашим услугам все 130 телеканалов, которые можно подключить, набрав команду *750*3#.

Чтобы найти ответы на наиболее часто возникающие вопросы и краткую видеоинструкцию, имеет смысл заглянуть сюда: www.otv.kg.

O!TV — приятного просмотра!