Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»

В «Газпром нефть Азии» подвели итоги первого этапа акции «Выиграйте мечту!». Обладатель главного приза первого тура — путевки на двоих в любую точку мира — хочет отправить в путешествие по Европе своих родителей.
19 сентября на новой газозаправочной станции «Газпромнефть» № 31, расположенной по адресу: микрорайон Улан, 2/1, прошло торжественное награждение победителей. Подарки счастливчикам вручил заместитель генерального директора «Газпром нефть Азии» Алишер Жолчуев.
Напомним, в первом туре на кону было более двухсот ценных призов. Розыгрыш состоялся в эфире радиостанции «Рекорд Бишкек» в присутствии независимой комиссии, в которую вошли медийные персоны Кыргызстана. Во время увлекательного шоу радиоведущий Эрик Молдалиев звонил победителям и сообщал приятную новость.
Главный приз этого этапа — поездка на двоих — достался автомобилисту Медеру Саламатову.
«Я не ожидал, что выиграю. Отец предложил собирать печати в купоне и участвовать — я согласился. Когда мне позвонили, очень удивился и попросту не поверил, что главный приз мой. Выигрыш я решил подарить родителям. Они планируют поездку в Европу», — сказал Медер Саламатов.
Отметим, что в настоящее время в самом разгаре второй этап акции, в рамках которой также будут разыграны двести призов и еще одно фантастическое путешествие на двоих в любую точку мира.
Суперприз акции — трехкомнатный коттедж в клубнoм гoрoдкe Royal Beach нa пoбeрeжьe oзера Иссык-Куль.
Ознакомиться с правилами участия в акции, а также совершить 3-D тур по новенькому коттеджу можно, пройдя по ссылке http://gpn-promo.kg/.
«Буквально в день розыгрыша утром я размышляла, что мне никогда не везло с лотереями и акциями. Прошло несколько часов, когда мне позвонили с радиостанции и спросили, что я бы сделала с набором автоинструментов. Я ответила, что всегда возила бы его с собой в машине. Оказалось, что я выиграла один из призов. Думаю, новенький набор инструментов мне очень пригодится», — отметила еще одна участница первого тура акции Лариса Соловьева.
Сeть AЗС «Гaзпрoмнeфть» oт всeй души пoздрaвляeт пoбeдитeлeй первого рoзыгрышa призов aкции «Выигрaйтe мeчту!» и блaгoдaрит свoих клиeнтoв зa учaстиe!