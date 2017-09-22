Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»

В «Газпром нефть Азии» подвели итоги первого этапа акции «Выиграйте мечту!». Обладатель главного приза первого тура — путевки на двоих в любую точку мира — хочет отправить в путешествие по Европе своих родителей.

19 сентября на новой газозаправочной станции «Газпромнефть» № 31, расположенной по адресу: микрорайон Улан, 2/1, прошло торжественное награждение победителей. Подарки счастливчикам вручил заместитель генерального директора «Газпром нефть Азии» Алишер Жолчуев.

Напомним, в первом туре на кону было более двухсот ценных призов. Розыгрыш состоялся в эфире радиостанции «Рекорд Бишкек» в присутствии независимой комиссии, в которую вошли медийные персоны Кыргызстана. Во время увлекательного шоу радиоведущий Эрик Молдалиев звонил победителям и сообщал приятную новость.

Главный приз этого этапа — поездка на двоих — достался автомобилисту Медеру Саламатову.

На награждении он рассказал, как планирует распорядиться призом. А также призвал всех заправляться на АЗС сети «Газпромнефть» и участвовать в акции.

«Я не ожидал, что выиграю. Отец предложил собирать печати в купоне и участвовать — я согласился. Когда мне позвонили, очень удивился и попросту не поверил, что главный приз мой. Выигрыш я решил подарить родителям. Они планируют поездку в Европу», — сказал Медер Саламатов.

Отметим, что в настоящее время в самом разгаре второй этап акции, в рамках которой также будут разыграны двести призов и еще одно фантастическое путешествие на двоих в любую точку мира.

Суперприз акции — трехкомнатный коттедж в клубнoм гoрoдкe Royal Beach нa пoбeрeжьe oзера Иссык-Куль.

За него поборются все скретч-карты, участвовавшие в обоих этапах акции «Выиграйте мечту!», за исключением скретч-карт — победителей промежуточных розыгрышей.

Ознакомиться с правилами участия в акции, а также совершить 3-D тур по новенькому коттеджу можно, пройдя по ссылке http://gpn-promo.kg/.

«Буквально в день розыгрыша утром я размышляла, что мне никогда не везло с лотереями и акциями. Прошло несколько часов, когда мне позвонили с радиостанции и спросили, что я бы сделала с набором автоинструментов. Я ответила, что всегда возила бы его с собой в машине. Оказалось, что я выиграла один из призов. Думаю, новенький набор инструментов мне очень пригодится», — отметила еще одна участница первого тура акции Лариса Соловьева.

«В первом туре розыгрыша приняли участие более 62 тысяч автомобилистов. Такой охват подтверждает доверие наших клиентов. Заправляясь в нашей сети, автовладельцы получают качественное российское топливо экологического стандарта Евро-5, имеют возможность копить баллы по программе лояльности «Сапарыбыз бир» и выигрывать замечательные подарки в рамках наших многочисленных акций. Так что добро пожаловать на АЗС «Газпромнефть»!

Сeть AЗС «Гaзпрoмнeфть» oт всeй души пoздрaвляeт пoбeдитeлeй первого рoзыгрышa призов aкции «Выигрaйтe мeчту!» и блaгoдaрит свoих клиeнтoв зa учaстиe!



