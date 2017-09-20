«Антиконтрафакт-2017»: как обеспечить экономическую безопасность Кыргызстана

В Бишкеке подвели итоги работы V Международного форума «Антиконтрафакт-2017», который прошел 14-16 сентября в Госрезиденции президента Кыргызской Республики.

На итоговом заседании форума председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) Досалы Эсеналиев от имени правительства поблагодарил участников форума за плодотворную работу. Он выразил уверенность в том, что форум, который смог собрать на одной диалоговой площадке представителей государственных и бизнес-структур, достиг поставленных целей.

Ваши конструктивные и деловые предложения позволят не только определить новые направления в деятельности по противодействию распространению контрафактной продукции и борьбе с ней, но и выработать в дальнейшем конкретные механизмы их реализации Председатель Кыргызпатента Досалы Эсеналиев

На итоговом заседании V Международного форума «Антиконтрафакт-2017» земляк кыргызского народа, легендарный генерал, президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов сказал: «Меня восхитило выступление детишек перед началом пленарного заседания, их выступление задало тон международному форуму».

Фото организаторов форума. Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт-2017» Асламбек Аслаханов: «Форум организован сверх ожиданий»

Резюмируя работу форума, Асламбек Аслаханов выразил слова благодарности в адрес правительства Кыргызской Республики за высокую организацию Международного форума «Антиконтрафакт-2017». Также он поблагодарил его участников и вручил почетные грамоты и медали за заслуги в борьбе с контрафактом соорганизаторам — представителям правительства Кыргызской Республики, Минпромторга Российской Федерации, Евразийской экономической комиссии.

«За все мои годы мне приходилось принимать участие в многочисленных мероприятиях в различных странах мира. Было очень здорово, форум организован сверх ожиданий. Никак не ожидал, что будет организовано на таком высоком уровне, так профессионально и первоклассно, каждое действие продумано до мелочей. У каждого нашего участника только одни слова — восхищения. Я тоже имею прямое отношение к Кыргызстану, лучшие годы я провел здесь, я из числа репрессированных народов, чеченец по национальности. И я безмерно рад, что мероприятие проходило там, где частица моей Родины. Я безмерно благодарен кыргызам, которые помогали нам выжить в те трудные годы.

У меня очень много хороших друзей здесь, я вам честно скажу, хорошие, теплые чувства переполняют меня, потому что мои земляки оказались в этом вопросе лучшими, из тысяч мероприятий, такого я еще не видел: добрые и искренние отношения, каждый с улыбкой и готов помочь. Не было абсолютно никаких проблем, это подтвердит любой участник, мы чувствовали себя как дома, и даже где-то лучше», — сказал Аслаханов.

Руководство Кыргызской Республики, невзирая на то что сейчас время выборов, с большой ответственностью отнеслось к мероприятию, на организацию которого потрачено немало человеческих ресурсов. И пусть те, кто не смог принять участие, по-хорошему завидуют нам президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов

На итоговом заседании представителям международных организаций и партнеров по борьбе с контрафактом вручили от имени Кыргызпатента почетные грамоты и благодарственные письма.

Также было предложено сгруппировать предложения от участников и спикеров, которые модераторы секций направят для включения в итоговую резолюцию форума, предусматривающую продвижение ранее принятых на 11 секциях и 3 круглых столах решений по борьбе и противодействию распространению контрафактной продукции.

Форум состоял из пленарного заседания, работы следующих секций:

— Защита прав на объекты интеллектуальной собственности. Координация действий государств ЕАЭС в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Правоприменительная практика в области пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности;

— Средства и методы маркировки, создание систем прослеживания промышленной продукции — технологические формы противодействия незаконному обороту промышленной продукции в государствах — членах союза;

— Противодействие контрафакту — один из эффективных методов борьбы с теневой экономикой, обеспечение экономической безопасности государств;

— Формирование кадрового потенциала в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;

— Роль технического регулирования в противодействии незаконному обороту промышленной продукции;

— Цементная отрасль — пилотный проект по введению процедуры нотификации;

— Противодействие незаконному производству и обороту автомобильных запасных частей;

— Антимонопольный контроль на трансграничных рынках: недобросовестная конкуренция;

— Роль средств массовой информации в борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции в цифровой экономике;

— Продовольственная безопасность;

— Вопросы противодействия незаконному обороту продукции в фармацевтической отрасли;

— Защита объектов интеллектуальной собственности таможенными органами государств — членов ЕАЭС;

— Унификация подходов к определению уровня распространения контрафактных товаров на территории ЕАЭС, а также круглых столов «Повышение качества товаров как инструмент конкурентоспособности». Открытый диалог общества, бизнеса и государства;

— Развитие взаимодействия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в ЕАЭС;

— Авторы, изобретатели и правообладатели в борьбе за свои права.

Следующий, VI Международный форум «Антиконтрафакт» пройдет в Москве в 2018 году.