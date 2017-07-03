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Бизнес

O!TV — онлайн-телевидение без приставок и антенн

Разнообразие отличного контента на любом экране: более 130 телеканалов, десятки тысяч фильмов и сериалов. Смотрите кино, новости, спорт и любимые телепередачи с любого мобильного устройства — смартфона, планшета и на всех телевизорах Sony, Phillips, Samsung с функцией Smart TV без антенн, приставок и проводов.

Телевидение всегда с вами — в поездке на Иссык-Куль, на дачу, на работе или дома, в очереди или в пробке, по всему Кыргызстану! Просто скачайте бесплатное приложение O!TV и авторизуйтесь.

Вы получите:

  • Четкость и сочность изображения.
  • Более 130 каналов. Огромный выбор телеканалов. Сохраняйте любимые каналы в избранном.
  • Возможность отложенного просмотра до 3 дней.
  • Нужен перерыв? Поставьте прямой эфир на паузу и досмотрите позже на любом из своих устройств.

 

Пакеты каналов, доступные для подключения

  • Пакет «O!TV Базовый» — 40 каналов — 3 сома в сутки. Подключение *750*1#вызов.
  • Пакет «O!TV Стандарт» -100 каналов — 5 сомов в сутки. Подключение *750*2#вызов.
  • Пакет «O!TV Премиум» — 130 каналов — 7 сомов в сутки. Подключение *750*3#вызов.

Для подключения доступна удобная линейка тарифов для смартфонов «Переходи на О! + TV» (мобильное ТВ + быстрый безлимитный Интернет + бесплатное общение в сети О!).

Тариф для дома или дачи «Безлимит 4G + О!TV» (130 ТВ каналов + быстрый безлимитный Интернет).

«Мобильное телевидение O!TV» — отличный продукт на рынке Кыргызстана. Подключайтесь и вы!

O!TV — Приятного просмотра.
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