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Бизнес

ОАО «МАМ» поддержало издание первого сборника детских сказок Ч.Айтматова

29 марта 2017 года председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев встретился с президентом Международного фонда имени Чингиза Айтматова Эльдаром Айтматовым.

В ходе встречи Эльдар Айтматов рассказал, что Международный фонд имени Чингиза Айтматова является прямым продолжением миссии Иссык-Кульского форума, сыгравшего выдающуюся роль в персональной интеграции деятелей мировой культуры. И задача фонда заключается в развитии новых гуманистических путей, прежде всего в молодежной среде, содействовать процессу современного миропонимания в приоритете общечеловеческих ценностей.

По его словам, сейчас фонд работает над изданием сборника детских сказок Чингиза Айтматова на кыргызском и русском языках.

«Мы поддерживаем проекты по развитию гуманистических идей среди молодежи. Правление ОАО «МАМ» решило поддержать ваш проект по изданию сборника детских сказок Ч.Айтматова и выделить 100 тысяч сомов, — сказал Эмир Чукуев. — Представленный проект внесет значимую лепту в празднование 90-летия Чингиза Айтматова, а также особенно актуален в рамках объявления президентом Кыргызской Республики А.Атамбаевым 2017 года годом нравственности, воспитания и культуры».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/48392/
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