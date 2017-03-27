Соревнования на кубок «Альянс Алтын» состоялись в Бекмолдоевском айыльном аймаке

В честь праздника Нооруз Ос ОО «Альянс Алтын» провело в Бекмолдоевской сельской управе Таласского района праздничные мероприятия и соревнования по различным видам спорта, включая и национальные.

Соревнования на кубок Ос ОО «Альянс Алтын» прошли по футболу; волеболу среди мужчин, девушек и женщин; кок-бору ; эр энишу; ордо; кыргыз курошу; конные скачки по трем номинациям: ат чабыш, кунан чабыш и тай чабыш.

В соревнованиях приняли участие сборные команд сел Хан Бурго, Кенеш, Сасык Булак и Кара-Ой , а также средних школ Бекмолдоевского сельского округа. В результате прошедших в бескопромиссной борьбе спортивных состязаний победителями игр по кок-бору , ордо и эр энишу стали спортсмены села Хан Бурго.

Женская сборная команда средней школы имени А.Борубаева села Кара-Ой выиграла соревнования по волейболу. Мужская сборная команда этого же села заняла первое место по футболу.

В скачках и борьбе победили спортсмены сел Сасык-Булак , Кара-Ой , Кенеш и Хан Бурго. Кроме того, гости из сельской управы имени Осмонкула заняли первое и третье место в конных скачках.

Победителям и призерам от имени компании «Альянс Алтын» были вречены кубки, дипломы и денежные призы.

Все участники соревнований и зрители выразили благодарность компании «Альянс Алтын» за праздник.