Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут

В благословенный месяц Орозо особое значение приобретает поддержка нуждающихся и совершение благих дел. Пользователи приложения MegaPay могут внести фитр-садака онлайн — быстро и удобно, прямо со своего смартфона.

Через приложение доступна оплата пожертвования на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана. Сервис разработан так, чтобы каждый желающий мог легко выполнить это важное духовное обязательство перед завершением месяца Орозо.

В MegaPay доступны два способа внесения фитр-садака. Пользователь может самостоятельно указать любую сумму пожертвования либо воспользоваться функцией автоматического расчета. Для этого достаточно выбрать продукт из предложенного списка и указать количество человек — приложение автоматически определит размер фитр-садака.

Чтобы перечислить пожертвование, необходимо открыть приложение MegaPay, перейти в раздел «Сервисы», выбрать категорию «Благотворительность» и услугу «Фитр-садака (Муфтият)», после чего указать удобный способ оплаты и подтвердить платеж.

Благодаря цифровым сервисам MegaPay внести фитр-садака можно всего за несколько минут — быстро, безопасно и без лишних сложностей. Это удобный способ поддержать нуждающихся и завершить месяц Орозо добрым делом.

