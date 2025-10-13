16:01
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

В поддержку женщин с онкологией пройдет благотворительный концерт «Свет надежды»

Во Дворце спорта 16 октября состоится благотворительный концерт «Свет надежды», посвященный поддержке женщин с онкологией. Об этом сообщили организаторы.

Октябрь во всем мире признан месяцем борьбы с этим заболеванием, и данный концерт станет символом единства, надежды и силы. На сцене выступят известные артисты, музыканты и творческие коллективы, чтобы подарить зрителям праздник искусства и напомнить о важности взаимопомощи и поддержки.

Все вырученные средства направят на покупку медицинского оборудования для отделения маммологии в Национальном центре онкологии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346989/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Создание кыргызско-японского диагностического центра онкологии обсудил кабмин
Болезни сердца и онкология остаются основными причинами смертности в Кыргызстане
Президент поблагодарил фонд «Солнце в ладошках» за волонтерство и уборку мусора
ЮНИСЕФ впервые будет собирать пожертвования в Кыргызстане для помощи детям
Национальный центр онкологии закупит рентген-аппараты
Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
В Бишкеке пройдет благотворительный концерт в поддержку женщин с онкологией
Рак можно остановить: профессор из Калифорнии о том, чего не хватает Кыргызстану
Тепло и забота: 100 дворников в Оше угостили обедом и подарили термобелье
Сроки поставки линейного ускорителя из Индии пока не известны — Минздрав КР
Популярные новости
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Двойное убийство. Супруге и&nbsp;детям погибшего окажут психологическую помощь Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут психологическую помощь
Нехватка ГСМ в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; нефтетрейдеры не&nbsp;могут дать прогнозов Нехватка ГСМ в Кыргызстане — нефтетрейдеры не могут дать прогнозов
13&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 13 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
13 октября, понедельник
15:49
В поддержку женщин с онкологией пройдет благотворительный концерт «Свет надежды» В поддержку женщин с онкологией пройдет благотворительн...
15:31
Выборы-2025. Пожертвования от чиновников и религиозных деятелей запрещены
15:18
Выборы-2025. О возможных мошенниках предупредили в ЦИК
15:14
НЭСК установила на крыше офиса солнечные панели: сколько электричества сэкономят
14:49
Конфликт в секторе Газа закончен, заявил в Кнессете Дональд Трамп