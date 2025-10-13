В поддержку женщин с онкологией пройдет благотворительный концерт «Свет надежды»

Во Дворце спорта 16 октября состоится благотворительный концерт «Свет надежды», посвященный поддержке женщин с онкологией. Об этом сообщили организаторы.

Октябрь во всем мире признан месяцем борьбы с этим заболеванием, и данный концерт станет символом единства, надежды и силы. На сцене выступят известные артисты, музыканты и творческие коллективы, чтобы подарить зрителям праздник искусства и напомнить о важности взаимопомощи и поддержки.

Все вырученные средства направят на покупку медицинского оборудования для отделения маммологии в Национальном центре онкологии.