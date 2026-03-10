12:02
Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»

Выбрать один тариф для всей семьи, экономить время и бюджет, оплачивая связь одним платежом, и при этом получать максимум возможностей — теперь это реальность с новым тарифом «Семейный Плюс» от MEGA.

Национальный оператор связи MEGA предлагает выгодное решение: всего 790 сомов за 30 дней — и три SIM-карты подключены к общему тарифу с безлимитным интернетом для всей семьи. Нужно больше номеров? Легко! Можно подключить еще SIM-карты, доплатив 250 сомов за каждую дополнительную. Абонентская плата списывается только с баланса главного номера, что делает управление расходами простым и прозрачным.

Каждый участник получает:

• бесплатную раздачу интернета;
• безлимитные звонки внутри сети MEGA;
• 20 минут на другие мобильные операторы;
• доступ к кинотеатру «Этномедиа»;
• доступ к MegaTV — более 50 телеканалов без дополнительной платы;
• возможность отслеживать местоположение детей в приложении MegaPay (раздел «Моя семья»).

Управлять группой легко — через приложение MegaPay.

Подключение доступно новым абонентам при покупке комплекта SIM-карт в центрах продаж и обслуживания MEGA. Переход с действующих тарифных планов не предусмотрен. При покупке комплекта главному номеру доступны красивые номера категорий «Серебро», «Серебро спец» и «Золото» совершенно бесплатно.

«Семейный Плюс» — это удобство, выгода и забота в одном тарифе. Меньше платежей — больше общения.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
