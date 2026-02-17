MBusiness снизил ставку по онлайн-кредиту до рекордных 16 процентов

Когда бизнес требует срочных вложений на товар, оборудование или аренду, время становится дорогим ресурсом. Ждать неделями решения банка больше не нужно. Онлайн-кредит от MBusiness для индивидуальных предпринимателей теперь на еще более выгодных условиях — процентная ставка снижена до 16 процентов годовых.

Почему это удобно?

Пониженная ставка: 16 процентов годовых — на сегодня это одно из самых привлекательных предложений для развития дела.

Полностью онлайн: никаких справок, визитов в банк и очередей.

Скорость: мы рассмотрим вашу заявку всего за 7 секунд. Пока вы планируете следующий шаг, решение уже готово.

Условия просты и прозрачны:

Сумма: до 500 тысяч сомов;

Срок: до 36 месяцев;

Для кого: ИП в возрасте от 18 до 65 лет;

Комфорт: оформление онлайн, без сбора бумажных справок.

Если вам нужно до 200 тысяч сомов, деньги моментально поступят прямо на ваш расчетный счет. Если сумма выше — мы будем рады видеть вас в отделении MBANK для завершения выдачи. По данным официального сайта MBANK, ЭПС 18,53 процента.

Не откладывайте рост вашего бизнеса на потом. Ознакомьтесь по ссылке MBANK и получите поддержку здесь и сейчас.

MBANK — первый цифровой. Сделан в Кыргызстане!

Лицензия № 014 НБ КР.