Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK

Турция притягивает атмосферой, историей и бесконечными возможностями для отдыха и покупок: Босфор на закате, легендарные достопримечательности Стамбула, уютные кафе и знаменитые рынки, куда хочется возвращаться снова.
MBANK продолжает внедрять современные платежные решения и делает зарубежные поездки своих клиентов еще удобнее.
Впервые в Кыргызстане MBANK запускает сервис оплаты товаров и услуг в Турции по QR-коду прямо через мобильное приложение MBANK.
Теперь клиенты банка могут совершать покупки в Турции без комиссии, не используя наличные деньги, банковские карты или сторонние сервисы. Оплата проходит быстро и безопасно — всего за несколько шагов в знакомом интерфейсе приложения.
QR-оплата доступна во всех торговых точках Турции, где поддерживается данный формат платежей, включая популярные торговые центры, рестораны и кафе.
Преимущества сервиса
- Отсутствие комиссии — оплачивайте покупки без дополнительных расходов.
- Мгновенная обработка платежей — быстро, удобно и прозрачно.
- Широкая зона приема — возможность оплаты в большинстве туристических локаций Турции.
Как совершить оплату по QR-коду?
- Откройте приложение MBANK.
- Выберите раздел «Переводы → Турция — оплата по QR».
- Отсканируйте QR-код на платежном терминале.
- Подтвердите платеж — операция завершена.
Условия валютных операций
При оплате товаров и услуг на территории Турции действуют следующие условия:
- валюта платежа — TRY (турецкая лира);
- валюта списания — USD.
Конвертация происходит автоматически, сумма списывается с долларового счета клиента.
Путешествуйте с удовольствием и открывайте новые впечатления!
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 014 НБ КР.