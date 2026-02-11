Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK

Турция притягивает атмосферой, историей и бесконечными возможностями для отдыха и покупок: Босфор на закате, легендарные достопримечательности Стамбула, уютные кафе и знаменитые рынки, куда хочется возвращаться снова.

MBANK продолжает внедрять современные платежные решения и делает зарубежные поездки своих клиентов еще удобнее.

Впервые в Кыргызстане MBANK запускает сервис оплаты товаров и услуг в Турции по QR-коду прямо через мобильное приложение MBANK.

Теперь клиенты банка могут совершать покупки в Турции без комиссии, не используя наличные деньги, банковские карты или сторонние сервисы. Оплата проходит быстро и безопасно — всего за несколько шагов в знакомом интерфейсе приложения.

QR-оплата доступна во всех торговых точках Турции, где поддерживается данный формат платежей, включая популярные торговые центры, рестораны и кафе.

Преимущества сервиса

Отсутствие комиссии — оплачивайте покупки без дополнительных расходов.

Мгновенная обработка платежей — быстро, удобно и прозрачно.

Широкая зона приема — возможность оплаты в большинстве туристических локаций Турции.

Как совершить оплату по QR-коду?

Откройте приложение MBANK. Выберите раздел «Переводы → Турция — оплата по QR». Отсканируйте QR-код на платежном терминале. Подтвердите платеж — операция завершена.

Условия валютных операций

При оплате товаров и услуг на территории Турции действуют следующие условия:

валюта платежа — TRY (турецкая лира);

валюта списания — USD.

Конвертация происходит автоматически, сумма списывается с долларового счета клиента.

Путешествуйте с удовольствием и открывайте новые впечатления!

