Бизнес

Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле

«Оптима Банк» наградил победителя 9-й недели акции «20 миллионеров». 1 миллион сомов выиграла жительница города Балыкчи.

Награждение прошло в особенной атмосфере — на берегу озера Иссык-Куль, где радостный момент стал еще ярче и по-настоящему запоминающимся.

Впереди 11 новых победителей. Продолжайте собирать билеты и активно участвовать в акции «20 миллионеров» от «Оптима Банка».

Как может принять участие?

• Откройте приложение Optima24 и нажмите «Хочу миллион».
• Получите первый билет.
• Накапливайте их за платежи, переводы и оплаты по QR.

Чем активнее пользуетесь Optima24, тем выше шансы на победу.

20 миллионеров от «Оптима Банка» — шанс есть у каждого.

Лицензия №018 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/360558/
