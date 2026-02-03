MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности

Государственный оператор сотовой связи MEGA напоминает абонентам о необходимости быть внимательными и осторожными при телефонных звонках. В отдельных случаях мошенники могут представляться сотрудниками оператора и пытаться получить SMS-коды или личные данные.

Обращаем внимание: договор с MEGA бессрочный и не требует продления. Передача кода из SMS третьим лицам может привести к потере доступа к номеру, банковским приложениям и денежным средствам.

Пожалуйста, помните:

не сообщайте коды из SMS никому и ни при каких обстоятельствах;

сотрудники MEGA не запрашивают персональные данные по телефону или в мессенджерах;

при подозрительных звонках завершайте разговор и обращайтесь в службу поддержки MEGA по номеру *500 или через официальные каналы.

Берегите свои данные — ваша безопасность всегда в ваших руках!

