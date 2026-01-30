10:29
Бизнес

BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты

BAKAI запускает февральскую акцию с повышенным кешбэком на горнолыжный отдых и зимнюю экипировку.

С 1 по 28 февраля 2026 года держатели карт Visa и ЭЛКАРТ+ от BAKAI получают 5 процентов кешбэка за безналичные оплаты на горнолыжных локациях Кыргызстана. Активный отдых в горах становится еще выгоднее.

Где действует повышенный кешбэк 5 процентов

В период акции кешбэк начисляется при оплате через POS-терминалы BAKAI на следующих площадках:

  • горнолыжная база «Чункурчак»;
  • горнолыжная база «ЗИЛ»;
  • магазин SKI PARK — все для горнолыжного катания и зимнего отдыха (город Бишкек, микрорайон «Кок-Жар», улица Мадиева, 89).

Акция распространяется на оплату подъемников, прокат снаряжения и сопутствующих товаров для зимних видов спорта.

Кешбэк начисляется автоматически в конце месяца — без регистрации, промокодов и дополнительных действий.

Акция действует для граждан Кыргызской Республики на территории КР с 1 по 28 февраля 2026 года.

Подробные условия — на bakai.kg и в мобильном приложении BAKAI.
