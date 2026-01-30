BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты

BAKAI запускает февральскую акцию с повышенным кешбэком на горнолыжный отдых и зимнюю экипировку.
С 1 по 28 февраля 2026 года держатели карт Visa и ЭЛКАРТ+ от BAKAI получают 5 процентов кешбэка за безналичные оплаты на горнолыжных локациях Кыргызстана. Активный отдых в горах становится еще выгоднее.
Где действует повышенный кешбэк 5 процентов
В период акции кешбэк начисляется при оплате через POS-терминалы BAKAI на следующих площадках:
- горнолыжная база «Чункурчак»;
- горнолыжная база «ЗИЛ»;
- магазин SKI PARK — все для горнолыжного катания и зимнего отдыха (город Бишкек, микрорайон «Кок-Жар», улица Мадиева, 89).
Акция распространяется на оплату подъемников, прокат снаряжения и сопутствующих товаров для зимних видов спорта.
Кешбэк начисляется автоматически в конце месяца — без регистрации, промокодов и дополнительных действий.
Акция действует для граждан Кыргызской Республики на территории КР с 1 по 28 февраля 2026 года.
Подробные условия — на bakai.kg и в мобильном приложении BAKAI.