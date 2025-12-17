Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку

Зима — не повод мерзнуть. Пока одни кутаются в шарфы, другие уже бронируют билеты в теплые страны. Если вы среди них — у нас отличная новость.
«BAKAI Страхование» запускает новогоднюю акцию для путешественников:
кешбэк 15 процентов реальными деньгами за туристическую страховку через приложение BAKAI.
Новогодний бонус для вашего отпуска!
С 15 декабря 2025 года по 15 января 2026 года оформляйте туристическую страховку через мобильное приложение BAKAI и получайте кешбэк 15 процентов реальными деньгами от стоимости полиса обратно на счет сразу после покупки.
Без ожиданий.
Без скрытых условий.
Без сложных шагов.
Просто оформляете страховку — и деньги возвращаются моментально на ваш счет.
Туристическая страховка от «BAKAI Страхование»:
- защищает от непредвиденных медицинских расходов за границей;
- помогает сохранить спокойствие в любой ситуации;
- теперь еще и приносит реальную финансовую выгоду.
Вы не просто заботитесь о безопасности — вы экономите.
Чтобы участвовать в акции:
- откройте приложение BAKAI;
- оформите туристическую страховку;
- получите кешбэк 15 процентов моментально реальными деньгами на ваш счет.
Путешествуйте спокойно. Отдыхайте с выгодой!
В «BAKAI Страхование» уверены: страхование должно быть простым, удобным и выгодным. Новогодняя акция — это еще один способ сделать ваш отпуск комфортнее и приятнее.