Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку

Зима — не повод мерзнуть. Пока одни кутаются в шарфы, другие уже бронируют билеты в теплые страны. Если вы среди них — у нас отличная новость.

«BAKAI Страхование» запускает новогоднюю акцию для путешественников:
кешбэк 15 процентов реальными деньгами за туристическую страховку через приложение BAKAI.

Новогодний бонус для вашего отпуска!

С 15 декабря 2025 года по 15 января 2026 года оформляйте туристическую страховку через мобильное приложение BAKAI и получайте кешбэк 15 процентов реальными деньгами от стоимости полиса обратно на счет сразу после покупки.

Без ожиданий.
Без скрытых условий.
Без сложных шагов.

Просто оформляете страховку — и деньги возвращаются моментально на ваш счет.

Туристическая страховка от «BAKAI Страхование»:

  • защищает от непредвиденных медицинских расходов за границей;
  • помогает сохранить спокойствие в любой ситуации;
  • теперь еще и приносит реальную финансовую выгоду.

Вы не просто заботитесь о безопасности — вы экономите.

Чтобы участвовать в акции:

  1. откройте приложение BAKAI;
  2. оформите туристическую страховку;
  3. получите кешбэк 15 процентов моментально реальными деньгами на ваш счет.

Путешествуйте спокойно. Отдыхайте с выгодой!

В «BAKAI Страхование» уверены: страхование должно быть простым, удобным и выгодным. Новогодняя акция — это еще один способ сделать ваш отпуск комфортнее и приятнее.

BAKAI — рядом с вами в любой точке мира.
Бизнес
