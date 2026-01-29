17:15
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Бизнес

BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина

BAKAI запускает акцию «Любовь в каждой покупке», которая превращает повседневные покупки в шанс на романтическую поездку.

Клиенты банка могут выиграть отдых на двоих, просто расплачиваясь банковской картой BAKAI за привычные покупки с 28 января по 8 февраля 2026 года.

Для участия в акции достаточно в период ее проведения:

  • совершать безналичные покупки банковской картой BAKAI;
  • оплачивать товары и услуги на сумму от 1 тысячи сомов;
  • каждая покупка от 1 тысячи сомов автоматически увеличивает шансы на победу.

В рамках акции учитываются только безналичные операции оплаты товаров и услуг по картам банка. Снятие наличных, переводы, QR-оплаты, квази-кэш операции, а также отмененные и возвращенные транзакции не участвуют.

Победитель акции получит путешествие для двоих в «Байтур Resort», приуроченное ко Дню святого Валентина.

Приз включает:

  • проживание в номере «Люкс» с видом на озеро (завтрак включен);
  • трансфер Бишкек — «Байтур Resort» — Бишкек;
  • романтический ужин в ресторане курорта;
  • тематическую шоу-программу;
  • неограниченный доступ к джакузи, тренажерному залу, теннисному корту и футбольному полю, в бассейн и сауну;
  • SPA-процедуры в соляной комнате;
  • памятный мерч от BAKAI.

Победителем станет клиент BAKAI, который совершит наибольшее количество покупок по карте банка на сумму от 1 тысячи сомов в период акции.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/359804/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
Кешбэк 5 процентов от BAKAI — максимальная выгода для зарплатных клиентов
Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»
«BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
MEGA запускает тариф &laquo;Социальный&raquo; для пенсионеров и&nbsp;лиц с&nbsp;инвалидностью MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
Бизнес
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
Мобильный оператор&nbsp;О! подвел итоги благотворительной кампании в&nbsp;Нарыне Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
29 января, четверг
17:00
Лужи в Оше: мэру пришлось идти в поликлинику в резиновых сапогах Лужи в Оше: мэру пришлось идти в поликлинику в резиновы...
16:57
От строительства к лекарствам. Что известно о замдиректора ГП «Кыргызфармация»
16:47
Первые выплаты «Бала береке» начнутся в 2027 году — сколько детей их получат
16:46
Полезные привычки и вклад в обучение. ВОЗ о стандартах школьного питания
16:45
BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина