BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина

BAKAI запускает акцию «Любовь в каждой покупке», которая превращает повседневные покупки в шанс на романтическую поездку.

Клиенты банка могут выиграть отдых на двоих, просто расплачиваясь банковской картой BAKAI за привычные покупки с 28 января по 8 февраля 2026 года.

Для участия в акции достаточно в период ее проведения:

совершать безналичные покупки банковской картой BAKAI;

банковской картой BAKAI; оплачивать товары и услуги на сумму от 1 тысячи сомов ;

; каждая покупка от 1 тысячи сомов автоматически увеличивает шансы на победу.

В рамках акции учитываются только безналичные операции оплаты товаров и услуг по картам банка. Снятие наличных, переводы, QR-оплаты, квази-кэш операции, а также отмененные и возвращенные транзакции не участвуют.

Победитель акции получит путешествие для двоих в «Байтур Resort», приуроченное ко Дню святого Валентина.

Приз включает:

проживание в номере «Люкс» с видом на озеро (завтрак включен);

(завтрак включен); трансфер Бишкек — «Байтур Resort» — Бишкек ;

; романтический ужин в ресторане курорта;

тематическую шоу-программу;

неограниченный доступ к джакузи, тренажерному залу, теннисному корту и футбольному полю, в бассейн и сауну;

SPA-процедуры в соляной комнате;

памятный мерч от BAKAI.

Победителем станет клиент BAKAI, который совершит наибольшее количество покупок по карте банка на сумму от 1 тысячи сомов в период акции.