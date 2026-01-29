BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина

BAKAI запускает акцию «Любовь в каждой покупке», которая превращает повседневные покупки в шанс на романтическую поездку.
Клиенты банка могут выиграть отдых на двоих, просто расплачиваясь банковской картой BAKAI за привычные покупки с 28 января по 8 февраля 2026 года.
Для участия в акции достаточно в период ее проведения:
- совершать безналичные покупки банковской картой BAKAI;
- оплачивать товары и услуги на сумму от 1 тысячи сомов;
- каждая покупка от 1 тысячи сомов автоматически увеличивает шансы на победу.
В рамках акции учитываются только безналичные операции оплаты товаров и услуг по картам банка. Снятие наличных, переводы, QR-оплаты, квази-кэш операции, а также отмененные и возвращенные транзакции не участвуют.
Победитель акции получит путешествие для двоих в «Байтур Resort», приуроченное ко Дню святого Валентина.
Приз включает:
- проживание в номере «Люкс» с видом на озеро (завтрак включен);
- трансфер Бишкек — «Байтур Resort» — Бишкек;
- романтический ужин в ресторане курорта;
- тематическую шоу-программу;
- неограниченный доступ к джакузи, тренажерному залу, теннисному корту и футбольному полю, в бассейн и сауну;
- SPA-процедуры в соляной комнате;
- памятный мерч от BAKAI.
Победителем станет клиент BAKAI, который совершит наибольшее количество покупок по карте банка на сумму от 1 тысячи сомов в период акции.