BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу

BAKAI запускает повышенный кешбэк 5 процентов на оплату развлечений, культурных событий и досуга по всей стране.

С 1 по 31 января 2026 года держатели карт BAKAI смогут получать увеличенный кешбэк при оплате кинотеатров, шоу, аттракционов, концертов, цирковых программ и других развлекательных мероприятий, делая этот месяц выгоднее и ярче.

Повышенный кешбэк 5 процентов начисляется при оплате картами BAKAI. Средства поступают на счет в конце месяца реальными деньгами без ограничений на использование.

Повышенный кешбэк действует в самых эмоциональных категориях января:

кинотеатры и театральные постановки;

концерты, музыкальные группы, оркестры;

цирковые шоу, карнавалы, луна-парки и аттракционы;

туристические шоу и развлекательные программы.

Январь — месяц отдыха, новых эмоций и семейного досуга. Повышенный кешбэк — наш способ сделать этот период еще ярче и выгоднее для клиентов. Мы продолжаем развивать сервисы, которые приносят реальную пользу и удобство каждому пользователю.

Подробные условия доступны на сайте bakai.kg и в приложении BAKAI.