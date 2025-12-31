11:49
Бизнес

BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу

BAKAI запускает повышенный кешбэк 5 процентов на оплату развлечений, культурных событий и досуга по всей стране.

С 1 по 31 января 2026 года держатели карт BAKAI смогут получать увеличенный кешбэк при оплате кинотеатров, шоу, аттракционов, концертов, цирковых программ и других развлекательных мероприятий, делая этот месяц выгоднее и ярче.

Повышенный кешбэк 5 процентов начисляется при оплате картами BAKAI. Средства поступают на счет в конце месяца реальными деньгами без ограничений на использование.

Повышенный кешбэк действует в самых эмоциональных категориях января:

  • кинотеатры и театральные постановки;

  • концерты, музыкальные группы, оркестры;

  • цирковые шоу, карнавалы, луна-парки и аттракционы;

  • туристические шоу и развлекательные программы.

Январь — месяц отдыха, новых эмоций и семейного досуга. Повышенный кешбэк — наш способ сделать этот период еще ярче и выгоднее для клиентов. Мы продолжаем развивать сервисы, которые приносят реальную пользу и удобство каждому пользователю.

Подробные условия доступны на сайте bakai.kg и в приложении BAKAI.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/356793/
просмотров: 167
