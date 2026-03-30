«МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом

Национальный оператор связи MEGA представляет тарифный план «МегаСуперХИТ» для абонентов индивидуальной формы обслуживания. Предложение ориентировано на пользователей, которым важно получать максимум интернета и удобных сервисов по доступной цене — без компромиссов по срокам использования.
Ключевая особенность тарифа — 30 дней без сокращений и условностей. Такой формат дает абонентам больше времени и свободы — без необходимости чаще продлевать абонентскую плату.
Тариф доступен при покупке новой SIM-карты и позволяет подключиться к сети MEGA на привлекательных условиях.
Всего за 230 сомов в месяц абоненты получают:
50 ГБ мобильного высокоскоростного интернета;
безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;
пакет минут на номера других операторов*;
возможность бесплатной раздачи интернета по Wi-Fi;
доступ к MegaTV с 50 телеканалами.
Подключить тариф можно удобным способом: оформить eSIM через приложение MegaPay, приобрести SIM-карту в центрах продаж и обслуживания или у промоутеров.
В компании отмечают, что запуск нового тарифа направлен на расширение доступных цифровых возможностей для пользователей и делает подключение к сети MEGA еще более выгодным.
*45 минут на номера Beeline, 5 минут на номера «О!». Акция действует до 30.06.2026.
