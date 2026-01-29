17:15
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Бизнес

MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей

Бесконтактная оплата должна быть доступной каждому. MegaPay продлевает акцию, которая позволяет пользоваться NFC-платежами даже на смартфонах без встроенного NFC — до 31 декабря 2026 года.

В рамках акции пользователи MegaPay могут бесплатно получить NFC-стикер, а также приобрести NFC-браслеты и NFC-кольца со скидкой 50 процентов — для удобной и современной оплаты в одно касание.

Что такое NFC-стикер?

Это компактное устройство с большими возможностями: достаточно прикрепить его к смартфону и оплачивать покупки одним касанием. Работает даже на устройствах без встроенного NFC.

Почему это удобно?

— Бесплатно — максимум возможностей без лишних затрат.
— Быстро — оплата в одно касание.
— Безопасно — защита данных на уровне банковской карты.
— Универсально — подходит для смартфонов на iOS и Android без NFC.

Кто может участвовать

Пользователи приложения MegaPay, у которых:
— оформлена виртуальная карта «MEGA ЭЛКАРТ» от ОАО «Айыл Банк»;
— смартфон на iOS или Android без встроенного NFC.

Где получить бесплатный NFC-стикер в Бишкеке:

  • улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;
  • проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;
  • улица Суюмбаева, 123, головной офис MEGA;
  • улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», 0-й этаж;
  • улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж, бутик № 20;
  • улица Ибраимова, 115, «Дордой Плаза»;
  • улица Юнусалиева, 185/1.

А также в других городах:

  • город Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир — памятник Каныкей);
  • город Манас, проспект Т.Байзакова, 57.

Где в Бишкеке приобрести NFC-браслеты и кольца со скидкой?

  • улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;
  • проспект Чуй, 155, «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;
  • проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;
  • улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», 0-й этаж.

Количество NFC-аксессуаров ограничено.

MegaPay — когда бесконтактная оплата доступна каждому!

Лицензии НБ КР № № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020 г.. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/359794/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
MEGA запускает тариф &laquo;Социальный&raquo; для пенсионеров и&nbsp;лиц с&nbsp;инвалидностью MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
Бизнес
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
Мобильный оператор&nbsp;О! подвел итоги благотворительной кампании в&nbsp;Нарыне Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
29 января, четверг
17:00
Лужи в Оше: мэру пришлось идти в поликлинику в резиновых сапогах Лужи в Оше: мэру пришлось идти в поликлинику в резиновы...
16:57
От строительства к лекарствам. Что известно о замдиректора ГП «Кыргызфармация»
16:47
Первые выплаты «Бала береке» начнутся в 2027 году — сколько детей их получат
16:46
Полезные привычки и вклад в обучение. ВОЗ о стандартах школьного питания
16:45
BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина