MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей

Бесконтактная оплата должна быть доступной каждому. MegaPay продлевает акцию, которая позволяет пользоваться NFC-платежами даже на смартфонах без встроенного NFC — до 31 декабря 2026 года.

В рамках акции пользователи MegaPay могут бесплатно получить NFC-стикер, а также приобрести NFC-браслеты и NFC-кольца со скидкой 50 процентов — для удобной и современной оплаты в одно касание.

Что такое NFC-стикер?

Это компактное устройство с большими возможностями: достаточно прикрепить его к смартфону и оплачивать покупки одним касанием. Работает даже на устройствах без встроенного NFC.

Почему это удобно?

— Бесплатно — максимум возможностей без лишних затрат.

— Быстро — оплата в одно касание.

— Безопасно — защита данных на уровне банковской карты.

— Универсально — подходит для смартфонов на iOS и Android без NFC.

Кто может участвовать

Пользователи приложения MegaPay, у которых:

— оформлена виртуальная карта «MEGA ЭЛКАРТ» от ОАО «Айыл Банк»;

— смартфон на iOS или Android без встроенного NFC.

Где получить бесплатный NFC-стикер в Бишкеке:

улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;

проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;

улица Суюмбаева, 123, головной офис MEGA;

улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», 0-й этаж;

улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж, бутик № 20;

улица Ибраимова, 115, «Дордой Плаза»;

улица Юнусалиева, 185/1.

А также в других городах:

город Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир — памятник Каныкей);

город Манас, проспект Т.Байзакова, 57.

Где в Бишкеке приобрести NFC-браслеты и кольца со скидкой?

улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;

проспект Чуй, 155, «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;

проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;

улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», 0-й этаж.

Количество NFC-аксессуаров ограничено.

MegaPay — когда бесконтактная оплата доступна каждому!

Лицензии НБ КР № № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020 г..