MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей

Бесконтактная оплата должна быть доступной каждому. MegaPay продлевает акцию, которая позволяет пользоваться NFC-платежами даже на смартфонах без встроенного NFC — до 31 декабря 2026 года.
В рамках акции пользователи MegaPay могут бесплатно получить NFC-стикер, а также приобрести NFC-браслеты и NFC-кольца со скидкой 50 процентов — для удобной и современной оплаты в одно касание.
Что такое NFC-стикер?
Это компактное устройство с большими возможностями: достаточно прикрепить его к смартфону и оплачивать покупки одним касанием. Работает даже на устройствах без встроенного NFC.
Почему это удобно?
— Бесплатно — максимум возможностей без лишних затрат.
— Быстро — оплата в одно касание.
— Безопасно — защита данных на уровне банковской карты.
— Универсально — подходит для смартфонов на iOS и Android без NFC.
Кто может участвовать
Пользователи приложения MegaPay, у которых:
— оформлена виртуальная карта «MEGA ЭЛКАРТ» от ОАО «Айыл Банк»;
— смартфон на iOS или Android без встроенного NFC.
Где получить бесплатный NFC-стикер в Бишкеке:
- улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;
- проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;
- улица Суюмбаева, 123, головной офис MEGA;
- улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», 0-й этаж;
- улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж, бутик № 20;
- улица Ибраимова, 115, «Дордой Плаза»;
- улица Юнусалиева, 185/1.
А также в других городах:
- город Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир — памятник Каныкей);
- город Манас, проспект Т.Байзакова, 57.
Где в Бишкеке приобрести NFC-браслеты и кольца со скидкой?
- улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;
- проспект Чуй, 155, «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;
- проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;
- улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», 0-й этаж.
Количество NFC-аксессуаров ограничено.
MegaPay — когда бесконтактная оплата доступна каждому!
Лицензии НБ КР № № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020 г..