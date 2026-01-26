10:54
Бизнес

В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли

По данным Росстата, за первые две недели января 2026 года средние розничные цены на бензин в России увеличились в диапазоне 1,1–1,6 процента, а дизельное топливо подорожало примерно на 1,3 процента. Так, средняя стоимость литра бензина АИ-92 составила более 65 рублей, а дизельное топливо по цене приближалось к 77 рублям за литр.

В противоположность российской тенденции на рынке Кыргызстана в январе 2026 года произошло снижение цен на моторное топливо на заправках. С начала января на АЗС цены на бензин и дизель снизились на 3 сома. Представитель Ассоциации нефтетрейдеров пояснил, что подобное удешевление связано с сезонными изменениями оптовых цен и приходом импортных партий топлива, закупленных еще по более низким ценам в конце прошлого года.

В России по итогам 2025 года цены на АЗС выросли более чем на 10 процентов, превысив официальный уровень инфляции. Основной причиной стал возникший дефицит топлива, в особенности в начале осени. Дефицит был вызван атаками украинских беспилотников на НПЗ, в связи с чем пришлось вводить ограничения по экспорту. Ситуация частично нормализовалась к середине зимы из-за сезонного снижения потребления.

Но с начала 2026 года в России снова наблюдается рост цен, а ситуация на политической арене между Россией и Украиной не меняется. Как долго будут держаться цены на ГСМ в Кыргызстане покажет время.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/359205/
