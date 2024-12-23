Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на которые важно обратить внимание

Приближается самый сказочный праздник — Новый год. А значит, самое время начать поиск подарков для родных и друзей. Это ответственный и сложный процесс, ведь важно найти что-то, что по-настоящему порадует человека и поможет сделать праздник запоминающимся. Вместе с маркетплейсом Ozon подготовили гайд, который поможет не ошибиться с выбором.

Выбор подарка — дело непростое. Часто вопрос, чем можно порадовать человека, ставит в тупик, особенно когда речь идет о не самых близких знакомых. Предлагаем двигаться по гайду от одного пункта к другому, чтобы в итоге составить список идей.

1 Учитываем интересы и увлечения Учитываем интересы и увлечения

Прежде всего обратите внимание на хобби ваших близких. Если у человека есть любимое дело, его всегда можно порадовать, подарив аксессуары, инструменты или материалы для этого занятия. Такой подарок не только принесет радость в момент праздника, но и будет напоминать о вас впоследствии. Так, садоводу можно подарить редкие или коллекционные семена, кулинару — набор экзотических специй, а рукодельнице — товары для творчества.

2 Изучаем потребности

Если выраженных хобби у человека нет, но известны его потребности, имеет смысл сделать практичный подарок, который пригодится в повседневной жизни. Так, родителям может понравиться бытовая техника, супругу — игровая клавиатура или мышка, подруге — текстиль для дома или удобная и красивая домашняя одежда. При этом, если вы хотите, чтобы подарок стал сюрпризом, постарайтесь выяснить желания человека без прямых вопросов: понаблюдайте или обратитесь за советом к другим людям из его близкого окружения.









3 Проявляем заботу

Если становится понятно, что прямо сейчас очевидных желаний у человека нет, двигаемся дальше. Возможно, он очень устает на работе или погружен в домашнюю рутину и не успевает отдохнуть и позаботиться о себе. Ваш подарок может дать такую возможность. Например, массажер, набор для домашнего СПА или увлекательная настольная игра для совместного отдыха с семьей.

4 Дарим атмосферу праздника Дарим атмосферу праздника

Скорее всего, к этому моменту уже стало понятно, что подарить большинству родных, друзей и знакомых. Но как быть с теми, у кого все есть? Здесь на помощь приходят подарки, помогающие ощутить атмосферу праздника. Набор чая с зимними и новогодними ароматами, сладкий подарок, уютный плед и вкусный кофе — все зависит от вашей фантазии.

5 Придерживаемся личного подхода Придерживаемся личного подхода

При выборе подарка важен не только сам предмет, но и персонализация. Вспомните, что именно важно для человека, и подумайте о том, как вы будете вручать презент и каким пожеланием его сопроводите. Если хотите сделать подарок более личным и эмоциональным, стоит добавить открытку с пожеланиями, написанными от руки, или сделать гравировку, если предмет это позволяет.

6 Не забываем об упаковке Не забываем об упаковке

Последний важный нюанс — упаковка, ведь именно она создает ту самую атмосферу ожидания чуда. Для этого понадобится специальная упаковочная бумага или нарядные коробки. Добавить атмосферы можно, если использовать для оформления еловые веточки, сушеные апельсины или палочки корицы. Можно сделать небольшие новогодние букетики и украсить ими подарки или просто использовать все это в качестве необычного наполнителя для коробки.

Выбирая новогодний подарок для близких, помните, что главное — это внимание и забота. Даже небольшой, но тщательно подобранный презент сможет выразить ваши любовь и уважение. С Ozon процесс выбора подарков станет намного проще и приятнее, ведь здесь можно найти все необходимое с помощью удобных фильтров и потом забрать заказ в удобное время. Получить свой заказ можно в брендированных пунктах выдачи Ozon, почтовых отделениях «Кыргыз почтасы» либо курьерской доставкой.