10 простых инструментов для самоорганизации

Тайм-менеджмент — это искусство управления временем, которое помогает эффективно распределять свои ресурсы и достигать поставленных целей. Грамотное планирование позволяет не только повысить продуктивность в работе, но и улучшить качество жизни. Вместе с Ozon разбираемся в основах тайм-менеджмента.
Основные принципы тайм-менеджмента
Принцип первый: планирование начинается с целей и приоритетов. Цели должны быть SMART: конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и ограниченными во времени. Расставить приоритеты поможет матрица Эйзенхауэра, которая предполагает деление задач на четыре группы: важные срочные, важные несрочные, неважные срочные, неважные несрочные.
Второй принцип: придерживайтесь распорядка дня. Начинайте день с самого важного, далее выполняйте сложные задачи, простые переносите на конец дня. Обязательно запланируйте отдых, приемы пищи и физическую активность, а также оставьте время для непредвиденных ситуаций.
Принцип третий: многозадачность — враг продуктивности. Старайтесь концентрироваться на одном деле в каждый момент времени, так вы успеете намного больше.
Принцип четвертый: избавьтесь от отвлекающих факторов. Ограничьте доступ к социальным сетям, мессенджерам и всему, что может вас отвлечь во время выполнения важных задач.
Принцип пятый: периодически анализируйте свои действия и результаты. Так вы сможете выявить слабые стороны и внести необходимые изменения в планы.
Методы управления временем
Помимо соблюдения основных принципов, для достижения высокой продуктивности важно знать и уметь применять различные методы управления временем. Вот основные из них.
- Метод Pomodoro. Работайте 25 минут, затем делайте 5-минутный перерыв. После четырех циклов отдыхайте дольше — 15-30 минут. Такой подход помогает сохранять концентрацию и избегать усталости.
- Сначала съешь лягушку. Начинайте день с самой неприятной задачи. Решив ее, вы почувствуете облегчение и сможете легко справляться с остальными делами.
- Принцип Парето. 80 процентов результата достигается за счет 20 процентов усилий. Сосредоточьтесь на самых важных задачах, которые приносят наибольшую пользу.
- Съедобный слон. Делите большие задачи на маленькие подзадачи. Так вы будете двигаться вперед постепенно и без стресса.
Полезные инструменты для самоорганизации
Есть множество приложений для смартфонов, позволяющих вести списки дел и учет времени. Однако часто этого недостаточно. Предлагаем подборку товаров с Ozon, которые упростят организацию времени и помогут получать удовольствие от каждого продуктивного дня.
Записывайте задачи, чтобы не держать все в голове. Бумажный формат особенно удобен для визуализации и подведения итогов.
Наборы стикеров для заметок.
Удобный способ создавать напоминания и быстро фиксировать идеи. Используйте яркие цвета для наглядности и структуризации.
Многофункциональная доска для записей.
Пробковая, магнитная или маркерная доска поможет визуализировать планы и задачи. Подходит для составления списков, схем и даже творчества.
Наушники с шумоподавлением.
Помогут отключить внешний шум и сосредоточиться на работе.
«Умные» часы или фитнес-браслеты.
С ними уведомления и напоминания всегда под рукой, а значит не понадобится часто отвлекаться на смартфон.
Настольная лампа с регулировкой яркости.
Регулируемое освещение снижает нагрузку на глаза и помогает сосредоточиться.
Органайзер для рабочего стола.
Порядок на рабочем месте способствует повышению концентрации, а значит и продуктивности.
Подставка для ноутбука.
Правильная эргономика снижает усталость, а в перспективе помогает сохранить здоровье.
Термопот.
Поможет всегда держать под рукой горячий чай или кофе, чтобы легко было сделать короткий перерыв.
Массажер для шеи и плеч.
Снимет напряжение после долгого рабочего дня и поможет восстановить силы.
На маркетплейсе также можно найти множество других необходимых мелочей или побаловать себя небольшим подарком, чтобы поддержать правильный настрой.
Здесь регулярно проводятся акции и купить все необходимое можно по максимально выгодным ценам. Заглядывайте на Ozon!