Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025

HR-команда Мобильного оператора О! (ООО «НУР Телеком») стала победителем международной бизнес-премии WOW! HR 2025 в номинации High Performance. Церемония прошла в Алматы и собрала ведущие компании региона, формирующие современную культуру управления талантами.

Эта победа стала подтверждением экспертности HR-команды О! и ее роли в развитии одной из крупнейших IT-экосистем Кыргызстана. Представленный проект «Рецепт вкусного мероприятия» впечатлил жюри продуманным подходом к корпоративным событиям и тем, как они помогают управлять вовлеченностью, мотивацией и командным духом. Проект также получил «Приз зрительских симпатий» — за искренность, энергию и историю о том, как HR-решения меняют атмосферу в компании и влияют на результаты.

— Для нас это большая честь, — отметила Эркина Сарбашева, руководитель службы по работе с персоналом О!. — В этой награде заслуга всей команды. Победа доказывает: когда люди работают с отдачей и удовольствием, компания становится сильнее. Спасибо каждому, кто помогает нам создавать яркие события для нашей невероятной команды!

Станьте частью команды-победителя

О! всегда в поиске профессионалов, которые не боятся вызовов и готовы не просто работать, а побеждать. Если вы хотите, чтобы ваш талант был оценен по достоинству, а ваша работа приносила не только результат, но и искреннее удовольствие, вам к нам!

Команда О! — это место для опытных специалистов и амбициозных новичков, которые только начинают свою карьеру. Именно здесь вы сможете реализовать самые смелые идеи и стать частью команды, которая задает стандарты качества в отрасли. Подробнее о работе в компании вы можете прочитать на сайте o.kg.

Актуальные вакансии — на сайте в разделе «Работа в О!».

Резюме можно отправить на hr@nurtelecom.kg.

О! — команда, которая побеждает. Присоединяйтесь!

