MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015

Государственный оператор сотовой связи MEGA успешно прошел ре-сертификацию системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001:2015, тем самым в очередной раз подтверждая высокий статус обладателя данного сертификата.

Оценку проводил один из авторитетных сертификационных органов мира, входящий в состав Независимой международной организации по сертификации (Independent International Organization for Certification) немецкий орган TÜV International Certification (TIC).

Сертификаты TÜV признаны во всем мире и служат гарантом надежности, прозрачности и высокого уровня управления.

Получение международного подтверждения — результат слаженной работы команды MEGA. Профессионализм специалистов, использование современных информационных систем, процессный и системный подход, строгая ориентация принципов системы менеджмента качества и сильная корпоративная культура позволяют компании эффективно решать задачи и создавать сервисы, отвечающие ожиданиям миллионов клиентов.

MEGA остается первым и единственным телеком-оператором Кыргызстана, прошедшим международную сертификацию системы менеджмента качества по версии ISO 9001:2015.

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.