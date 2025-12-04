Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает абонентам современный и максимально гибкий тариф MIX, который позволяет каждому пользователю самостоятельно формировать набор услуг под свои привычки и ежедневные задачи.
MIX — это тариф, который вы создаете сами. В его основе все, что нужно на каждый день, всего за 540 сомов в месяц:
- 50 ГБ высокоскоростного интернета;
- возможность раздачи всего трафика;
- безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;
- 30 минут на номера других операторов Кыргызстана;
- доступ к 50 ТВ-каналам в сервисе MegaTV.
При необходимости абоненты могут расширить тариф так, как им удобно: выбрать больше интернета, добавить премиальные ТВ-пакеты или безлимитные возможности для любимых приложений.
Дополнительные опции включают:
- +30 ГБ высокоскоростного интернета;
- +30 минут на номера других операторов КР;
- MegaTV Premium (200 каналов);
- безлимитный ночной интернет «Ночь без границ»;
- безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram;
- подписку «Яндекс Плюс» («Кинопоиск», «Музыка», «Книги», а также скидки до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»);
- онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;
- онлайн-кинотеатр START;
- онлайн-кинотеатр Megogo;
- онлайн-кинотеатры Wink.
Тариф MIX подходит тем, кто ценит свободу выбора и хочет платить только за то, чем действительно пользуется.
Как подключить MIX?
Все настройки доступны в приложении MEGA24.
Подключение возможно по команде *778*540#, в офисах обслуживания MEGA, через контакт-центр или в мобильном приложении.
