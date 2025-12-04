14:44
MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь

Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает абонентам современный и максимально гибкий тариф MIX, который позволяет каждому пользователю самостоятельно формировать набор услуг под свои привычки и ежедневные задачи.

MIX — это тариф, который вы создаете сами. В его основе все, что нужно на каждый день, всего за 540 сомов в месяц:

  • 50 ГБ высокоскоростного интернета;
  • возможность раздачи всего трафика;
  • безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;
  • 30 минут на номера других операторов Кыргызстана;
  • доступ к 50 ТВ-каналам в сервисе MegaTV.

При необходимости абоненты могут расширить тариф так, как им удобно: выбрать больше интернета, добавить премиальные ТВ-пакеты или безлимитные возможности для любимых приложений.

Дополнительные опции включают:

  • +30 ГБ высокоскоростного интернета;
  • +30 минут на номера других операторов КР;
  • MegaTV Premium (200 каналов);
  • безлимитный ночной интернет «Ночь без границ»;
  • безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram;
  • подписку «Яндекс Плюс» («Кинопоиск», «Музыка», «Книги», а также скидки до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»);
  • онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;
  • онлайн-кинотеатр START;
  • онлайн-кинотеатр Megogo;
  • онлайн-кинотеатры Wink.

Тариф MIX подходит тем, кто ценит свободу выбора и хочет платить только за то, чем действительно пользуется.

Как подключить MIX?

Все настройки доступны в приложении MEGA24.
Подключение возможно по команде *778*540#, в офисах обслуживания MEGA, через контакт-центр или в мобильном приложении.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
