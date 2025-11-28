Только три дня — с 28 по 30 ноября — во всех магазинах O!Store по всей стране пройдет масштабная акция, которая сделает ваш смартфон еще удобнее и стильнее.

В рамках этой горячей распродажи вы получаете скидку 20 процентов на широкий ассортимент аксессуаров для мобильных телефонов стоимостью до 1 тысячи сомов.

Обновите свои аксессуары с выгодой!

Забудьте о старых проводах, скучных чехлах и медленных зарядках. Сейчас — самое время взять то, что вы откладывали.

Защита и стиль: новые яркие и надежные чехлы, защитные стекла, пленки.

Энергия всегда с вами: кабели, адаптеры и зарядные устройства.

Удобство: держатели, попсокеты и другие полезные мелочи.

Акция действует всего 72 часа — не упустите шанс забрать все самое нужное.

Оплачивайте покупки картой Visa Cashback O!Bank и получайте 2 процента кешбэка с подключенной подпиской O!Prime. Если карты у вас еще нет, оформите ее в O!Store за пару минут и подключите O!Prime бесплатно на 90 дней в приложении «Мой О!».

Подробнее об условиях — на o.kg.

Ждем вас во всех O!Store.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.

ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017 г.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБКР № 044 от 17.09.2024 г.

Скидка 20 процентов применяется к аксессуарам, цена которых не превышает 1 тысячи сомов. В акции не участвуют смарт-часы, умные гаджеты и мобильные телефоны. Данная акция не суммируется с другими специальными предложениями и скидками.